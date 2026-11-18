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Davlumbazlara veda ediliyor! Mutfakların yeni gözdesi ocağın içinden çıkıyor
Giriş Tarihi: 18.11.2026 09:24
Davlumbazlara veda ediliyor! Mutfakların yeni gözdesi ocağın içinden çıkıyor
Yıllardır mutfakların en göz yoran parçası olan davlumbazlar, yerini ocağın içinden çıkan yeni bir sisteme bırakıyor. Modern uygulamayla birlikte hem tavandaki metal kutudan kurtarılıyor hem de mutfağı daha ferah gösteriyor. Mimari tasarımların da sadeliğe döndüğü son yıllarda bu sistem pek çok insanın tercihi haline gelmiş durumda.