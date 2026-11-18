Mutfak tasarımında görsel sadelik arttıkça, ocağın üstünde duran davlumbazlar da sorgulanmaya başladı. Yeni nesil mutfaklarda aspiratör artık tavanda değil, doğrudan ocağın içinde ya da tezgahın altında yer alıyor. Buhar ve kokuyu daha oluşurken çekmesi, açık mutfaklarda ve adalarda tavandan sarkan bir cihaza gerek bırakmaması bu sistemi öne çıkarıyor.