Dayı’dan korkunç talimat: 10 bin lira karşılığında kadın işletmeciyi…

"3 EL ATEŞ EDİYOR"

Olayla ilgili konuşan işletmeci Nuray Aynacı, "Biz cumartesi günü burada otururken dükkan çok kalabalık olduğu esnada tanımadığımız bir kişi, önce keşif yapmış. Sonrasında gelerek kapıyı açmaya çalıştıktan sonra direkt beni hedef alarak 3 el ateş ediyor.