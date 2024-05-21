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Dayı’dan korkunç talimat: 10 bin lira karşılığında kadın işletmeciyi…
Giriş Tarihi: 21.05.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
11:30
Dayı’dan korkunç talimat: 10 bin lira karşılığında kadın işletmeciyi…
Karaköy'de korkunç bir olay yaşandı. Kadın işletmeci, balık restoranında oturduğu esnada kapüşonlu bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan otelde yakaladı. "Dayı" lakaplı kişiden talimat alan ve 10 bin lira karşılığında saldırıda bulunduğunu itiraf eden tetikçi, tutuklandı. Suç dosyası ise kabarık çıktı. İşte olayın detayları