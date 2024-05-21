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Haberler Yaşam Dayı’dan korkunç talimat: 10 bin lira karşılığında kadın işletmeciyi…
Giriş Tarihi: 21.05.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 11:30

Dayı’dan korkunç talimat: 10 bin lira karşılığında kadın işletmeciyi…

Karaköy'de korkunç bir olay yaşandı. Kadın işletmeci, balık restoranında oturduğu esnada kapüşonlu bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan otelde yakaladı. "Dayı" lakaplı kişiden talimat alan ve 10 bin lira karşılığında saldırıda bulunduğunu itiraf eden tetikçi, tutuklandı. Suç dosyası ise kabarık çıktı. İşte olayın detayları

Yunus Emre KAVAK
Dayı’dan korkunç talimat: 10 bin lira karşılığında kadın işletmeciyi…

İstanbul Karaköy'de 20 Nisan tarihinde dehşet dolu anlar yaşandı. 8 yıldır işletmecilik yapan Nuray Aynacı, akşam saatlerinde balık restoranına geldi. Burada her zamanki masasında oturan kadın, müşterilerle ilgilenmeye başladı. Kadın yeniden yerine geçtiği esnafa kapüşonlu bir şahıs restorandaki Aynacı'ya kapısından 3 el ateş açtı.

Dayı’dan korkunç talimat: 10 bin lira karşılığında kadın işletmeciyi…

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlar yere isabet etti. Saldırgan koşarak kaçarken, içerideki müşteriler ise panikle işyerinden koşarak kaçtı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından restoran sahibi Nuray Aynacı, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı.

İstanbul'da kadın işletmeciye "dayı" kurşunu kamerada | Video

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Dayı’dan korkunç talimat: 10 bin lira karşılığında kadın işletmeciyi…

Olayla ilgili görgü şahitlerinin ifadesine başvuran Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalar çerçevesinde kapüşonlu şahsı adım adım izleyen polis, onlarca saatlik görüntü izledi. Şüpheli şahsın olaydan sonra sırasıyla 7 sokaktan ve 2 cadde üzerinden yaya şekilde kaçtığını tespit eden Beyoğlu Asayiş polisi, şahsın Tarlabaşı Bulvarı üzerine bulunan metruk bir binaya girdiğini belirledi.

Dayı’dan korkunç talimat: 10 bin lira karşılığında kadın işletmeciyi…

YAŞININ 3 KATI SUÇ KAYDI ÇIKTI
Burada kılık değiştirdiği anlaşılan şahıs kapüşonunu da çıkartarak dışarıya çıktı. Yaya şekilde Kasımpaşa'ya inen şahıs, bir otele girerek saklandı. Yapılan kimlik tespit çalışmaların ise saldırgan şahsın, emniyette 58 adet suç kaydı bulunan Yusuf T. (18) olduğu ortaya çıktı. Şahsın kaldığı otele baskın yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırganı yatağında kıskıvrak yakaladı.

Dayı’dan korkunç talimat: 10 bin lira karşılığında kadın işletmeciyi…

"3 EL ATEŞ EDİYOR"
Olayla ilgili konuşan işletmeci Nuray Aynacı, "Biz cumartesi günü burada otururken dükkan çok kalabalık olduğu esnada tanımadığımız bir kişi, önce keşif yapmış. Sonrasında gelerek kapıyı açmaya çalıştıktan sonra direkt beni hedef alarak 3 el ateş ediyor.

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