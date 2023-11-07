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Haberler Yaşam Dayım karımla cinsel ilişki yaşadı! Bayılttılar, sütyen ve etek giydirerek videoya çektiler!
Giriş Tarihi: 07.11.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 16:52

Dayım karımla cinsel ilişki yaşadı! Bayılttılar, sütyen ve etek giydirerek videoya çektiler!

Kocaeli'de kan donduran bir olay yaşandı. Kuzenini öldüren sağlık çalışanı hakim karşısına çıktı. Dayısının kendi eşiyle cinsel ilişki yaşadığını anlattı. İddiaları şöyle sıraladı: Kuzenlerim de beni döverek bayılttı. Sütyen ve etek giydirerek videomu çekti…

Dayım karımla cinsel ilişki yaşadı! Bayılttılar, sütyen ve etek giydirerek videoya çektiler!

Dehşet dolu olay 10 Ocak'ta yaşandı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Radyoloji Teknisyeni Hürrem Doğan aracına binerken sağlık teknikeri kuzeni İrfan Ö. (52) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 10 kurşun isabet eden Doğan, kurtarılamadı. Katil kuzen ise kayıplara karıştı. Özbay'ı İstanbul'da yakalandı. İşlemlerinin ardından da tutuklandı.

Dayım karımla cinsel ilişki yaşadı! Bayılttılar, sütyen ve etek giydirerek videoya çektiler!

Bugün hakim karşısına çıkan İrfan Özbay, "Hürrem'in babası dayım olur. Dayım H.D. ile bir yıl öncesine dayanan husumetim vardı. Namusuma göz dikmişti. H.D., dini nikahlı yabancı uyruklu eşimle cinsel birliktelik yaşamıştı. Bu sebeple husumetliydim.

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Dayım karımla cinsel ilişki yaşadı! Bayılttılar, sütyen ve etek giydirerek videoya çektiler!

H.D. bu durumu, çocuklarına aksettirmiş. Kuzenlerim, 'Gel konuya açıklık getirelim sen ve babamı barıştıralım' diyerek beni eve davet ettiler. Çağırdıkları eve gittiğimde beni darp ettiler. Biri judocu, Hürrem ise genç ve atletik" diye konuştu.

Dayım karımla cinsel ilişki yaşadı! Bayılttılar, sütyen ve etek giydirerek videoya çektiler!

"HÜRREM'İN BABASI NAMUSUMA GÖZ DİKTİ"
Dayak sonrası bayıldığını belirten Özbay, "Ayıldığımda üzerimde kadın kıyafetleri vardı. Sütyen takmış, etek giydirmişlerdi. Hürrem görüntülerimi çekiyor, C.D.'de babasını görüntülü aramış bana küfür ediyorlardı. Bana sinkaflı küfürler ederek o şekilde sokağa attılar. Önce hastaneye sonra karakola gidip şikayetçi oldum.

Dayım karımla cinsel ilişki yaşadı! Bayılttılar, sütyen ve etek giydirerek videoya çektiler!

Şikayetçi olduktan sonra baba ve oğullarından ölüm tehditleri almaya başladım. Beni pazarlayacaklarını, sosyal medyada görüntülerimi yayınlayacaklarını ve arkadaşlarıma yollayacaklarını söylüyorlardı. 33 yıldır devlet memuruyum. Sevilen sayılan bir insandım, bu söylenenlerden hicap duydum, psikolojim bozuldu. Tehditlerden de korkarak şikayetimden vazgeçtim. Olay sebebiyle sakinleştirici ilaçlar kullanmaya başladım" şeklinde konuştu.

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