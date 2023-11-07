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Dayım karımla cinsel ilişki yaşadı! Bayılttılar, sütyen ve etek giydirerek videoya çektiler!
Giriş Tarihi: 07.11.2023 16:52
Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
16:52
Dayım karımla cinsel ilişki yaşadı! Bayılttılar, sütyen ve etek giydirerek videoya çektiler!
Kocaeli'de kan donduran bir olay yaşandı. Kuzenini öldüren sağlık çalışanı hakim karşısına çıktı. Dayısının kendi eşiyle cinsel ilişki yaşadığını anlattı. İddiaları şöyle sıraladı: Kuzenlerim de beni döverek bayılttı. Sütyen ve etek giydirerek videomu çekti…