Dayım karımla cinsel ilişki yaşadı! Bayılttılar, sütyen ve etek giydirerek videoya çektiler!

H.D. bu durumu, çocuklarına aksettirmiş. Kuzenlerim, 'Gel konuya açıklık getirelim sen ve babamı barıştıralım' diyerek beni eve davet ettiler. Çağırdıkları eve gittiğimde beni darp ettiler. Biri judocu, Hürrem ise genç ve atletik" diye konuştu.