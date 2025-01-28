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Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:22 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 11:22

Deepseek nedir, naısl kullanılır, ücretsiz mi? Çin en gelişmiş yapay zekayı mı üretti? İşte Chatgpt ile arasındaki farklar

Ocak ayında piyasaya sürülen Çin'in yapay zeka (AI) uygulaması DeepSeek, ChatGPT ve diğer rakiplerini geride bırakarak ABD, İngiltere ve Çin'de Apple cihazlarında en çok indirilen ücretsiz uygulama haline geldi. Bu uygulama, metin tabanlı soruları analiz edip anlamlandırarak yanıtlar üretmek için güçlü bir doğal dil işleme (NLP) teknolojisi kullanıyor. Aynı zamanda yapay zeka, yazılan metni analiz eder ve hızlı bir şekilde anlamlı ve doğru cevaplar üretir. Peki, DeepSeek nedir, nasıl kullanılır ve ücretsiz mi? Çin, en gelişmiş yapay zekayı mı üretti? İşte Chatgpt ile Deepseek arasındaki farklar.

Deepseek nedir, naısl kullanılır, ücretsiz mi? Çin en gelişmiş yapay zekayı mı üretti? İşte Chatgpt ile arasındaki farklar

Ocak ayında piyasaya sürülen Çin yapımı DeepSeek AI uygulaması, ChatGPT ve diğer rakiplerini geride bırakarak ABD, İngiltere ve Çin'de Apple cihazlarında en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu. DeepSeek, güçlü doğal dil işleme (NLP) teknolojisi ile metin tabanlı soruları analiz eder ve hızlıca doğru, anlamlı yanıtlar üretir. Peki, DeepSeek nedir, nasıl kullanılır ve ücretsiz mi? İşte, detaylar.

Deepseek nedir, naısl kullanılır, ücretsiz mi? Çin en gelişmiş yapay zekayı mı üretti? İşte Chatgpt ile arasındaki farklar

DEEPSEEK NEDİR?

DeepSeek, yapay zeka odaklı riske fonu High-Flyer'ın yöneticisi Liang Wenfeng tarafından 2023 yılında kuruldu. Şirket, açık kaynaklı AI modelleri, özellikle sohbet botları geliştiriyor, yani yazılım ABD merkezli benzerlerinin aksine, geniş bir geliştirici topluluğu tarafından incelenebilir ve iyileştirilebilir durumda. Uygulama, Ocak ayı başlarında yayınlandıktan sonra ABD'de iPhone indirme listelerinde zirveye çıktı.

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Deepseek nedir, naısl kullanılır, ücretsiz mi? Çin en gelişmiş yapay zekayı mı üretti? İşte Chatgpt ile arasındaki farklar

ABD'NİN ENDİŞESİ NE?

Washington, yapay zekanın ABD-Çin teknoloji yarışındaki ana cephe olması nedeniyle, GPU yarı iletkenleri gibi ileri teknolojilerin Çin'e ihracatını yasakladı. Ancak DeepSeek'in ilerlemesi, BBC ve Bloomberg'ün haberlerine göre Çinli yapay zeka mühendislerinin sınırlı kaynaklarla daha fazla verimlilik sağlayarak bu kısıtlamaların etrafından dolandığını gösteriyor.

DeepSeek'in ne kadar gelişmiş yapay zeka eğitimi donanımına eriştiği belirsiz olsa da, şirketin gösterdikleri, ticaret kısıtlamalarının Çin'in ilerlemesini tamamen engellemede etkili olmadığını ima ediyor.

Deepseek nedir, naısl kullanılır, ücretsiz mi? Çin en gelişmiş yapay zekayı mı üretti? İşte Chatgpt ile arasındaki farklar

YAPAY ZEKANIN SPUTNİK ANI

Yapay zeka DeepSeek'in geliştiricisi, ilk modelinin 2023'te piyasaya sürülmesinden bu yana yakından takip ediliyordu. Ancak Kasım ayında, insan düşüncesini taklit etmek için tasarlanmış DeepSeek R1 akıl yürütme modelini tanıttı. Bu model, mobil sohbet robotu uygulamasının temelini oluşturuyor ve Ocak ayında yayınlanan web arayüzüyle birlikte OpenAI'a çok daha ucuz bir alternatif olarak hızla küresel bir üne kavuştu. Yatırımcı Marc Andreessen, bu modeli "yapay zekanın Sputnik anı" olarak nitelendirdi.

DeepSeek mobil uygulaması, 25 Ocak'a kadar 1,6 milyon kez indirildi ve Avustralya, Kanada, Çin, Singapur, ABD ve Birleşik Krallık'taki iPhone uygulama mağazalarında bir numaraya yerleşti.

Deepseek nedir, naısl kullanılır, ücretsiz mi? Çin en gelişmiş yapay zekayı mı üretti? İşte Chatgpt ile arasındaki farklar

DEEPSEEK'İN KURUCUSU KİM?

Şirketin kurucusu 1985 doğumlu Liang Wenfeng , Zhejiang Üniversitesi'nden elektronik ve bilgi mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans dereceleri sahibi. Şirketi, 10 milyon yuan (1,4 milyon dolar) kayıtlı sermayeyle kurdu.

Liang, Çinli yayın kuruluşu 36kr ile yaptığı bir röportajda daha fazla ilerleme için en büyük engelin daha fazla fon toplamak değil, en iyi çiplere erişim üzerindeki ABD kısıtlamaları olduğunu söyledi. Araştırmacılarının çoğunun Çin'in önde gelen üniversitelerinden yeni mezunlar olduğunu belirterek, Nvidia ve yapay zeka çipleri etrafında inşa edilen ekosisteme benzer bir yerel ekosistemin Çin'de de geliştirilmesi gerektiğini vurguladı ve ekledi:

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