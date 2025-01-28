Deepseek nedir, naısl kullanılır, ücretsiz mi? Çin en gelişmiş yapay zekayı mı üretti? İşte Chatgpt ile arasındaki farklar

ABD'NİN ENDİŞESİ NE?

Washington, yapay zekanın ABD-Çin teknoloji yarışındaki ana cephe olması nedeniyle, GPU yarı iletkenleri gibi ileri teknolojilerin Çin'e ihracatını yasakladı. Ancak DeepSeek'in ilerlemesi, BBC ve Bloomberg'ün haberlerine göre Çinli yapay zeka mühendislerinin sınırlı kaynaklarla daha fazla verimlilik sağlayarak bu kısıtlamaların etrafından dolandığını gösteriyor.

DeepSeek'in ne kadar gelişmiş yapay zeka eğitimi donanımına eriştiği belirsiz olsa da, şirketin gösterdikleri, ticaret kısıtlamalarının Çin'in ilerlemesini tamamen engellemede etkili olmadığını ima ediyor.