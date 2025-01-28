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Deepseek nedir, naısl kullanılır, ücretsiz mi? Çin en gelişmiş yapay zekayı mı üretti? İşte Chatgpt ile arasındaki farklar
Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
11:22
Deepseek nedir, naısl kullanılır, ücretsiz mi? Çin en gelişmiş yapay zekayı mı üretti? İşte Chatgpt ile arasındaki farklar
Ocak ayında piyasaya sürülen Çin'in yapay zeka (AI) uygulaması DeepSeek, ChatGPT ve diğer rakiplerini geride bırakarak ABD, İngiltere ve Çin'de Apple cihazlarında en çok indirilen ücretsiz uygulama haline geldi. Bu uygulama, metin tabanlı soruları analiz edip anlamlandırarak yanıtlar üretmek için güçlü bir doğal dil işleme (NLP) teknolojisi kullanıyor. Aynı zamanda yapay zeka, yazılan metni analiz eder ve hızlı bir şekilde anlamlı ve doğru cevaplar üretir. Peki, DeepSeek nedir, nasıl kullanılır ve ücretsiz mi? Çin, en gelişmiş yapay zekayı mı üretti? İşte Chatgpt ile Deepseek arasındaki farklar.