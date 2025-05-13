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Haberler Yaşam DEFA FİNAL OLUYOR! Show TV ile Deha final bölümü ne zaman, kaç bölüm kaldı?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:32 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:32

DEFA FİNAL OLUYOR! Show TV ile Deha final bölümü ne zaman, kaç bölüm kaldı?

Show TV ekranlarında her hafta pazar günü yayımlanan Deha final mi yapıyor sorusu ile gündemde. Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Uğur Polat, Taner Ölmez gibi isimleri bir araya getiren yapımda en son 30. bölüm yayımlandı. Gözler 31. bölüme dönerken dizinin yapımından haber geldi. Peki; Deha final bölümü ne zaman, neden final yapıyor?

DEFA FİNAL OLUYOR! Show TV ile Deha final bölümü ne zaman, kaç bölüm kaldı?

Deha final bölümü tarihi için geri sayım başladı. Aras Bulut İynemli geçirdiği kaza sonrası ayağı sakat şekilde çekimlere devam etmişti. Pazar günü yayımlanan diziden haber geldi. Devran'ın Sofi'nin vurulması ardından nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Peki; Deha final mi yapıyor, ne zaman?

DEFA FİNAL OLUYOR! Show TV ile Deha final bölümü ne zaman, kaç bölüm kaldı?

DEHA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Deha dizisi final yapacağı sosyal medya hesaplarından ve kanalın resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Show Tv ekranlarında her hafta pazar günü yayımlanan dizi gelecek bölüm ekranlara veda ediyor.

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DEFA FİNAL OLUYOR! Show TV ile Deha final bölümü ne zaman, kaç bölüm kaldı?

DEHA FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Deha 31. bölümde final yapacak. Bu pazar yayımlanacak bölüm son bölüm olarak izleyici karşısında yer alacak.

Final bölümü 18 Mayıs tarihinde yayında.

DEFA FİNAL OLUYOR! Show TV ile Deha final bölümü ne zaman, kaç bölüm kaldı?

DEHA NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Aras Bulut İynemli'nin geçirdiği kaza sonrası iyileşmeden çekimlere ara vermeyip devam etmesi final iddialarını doğurmuştu. Dizinin final nedeni kesin olarak bilinmiyor.

DEFA FİNAL OLUYOR! Show TV ile Deha final bölümü ne zaman, kaç bölüm kaldı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Devran, nihai planına ilerlerken Sofi'nin vurulmasıyla sarsılır ve intikam listesinin sırasını değiştirmek zorunda kalır.

Devran, nihai planına ilerlerken Sofi'nin vurulmasıyla sarsılır ve intikam listesinin sırasını değiştirmek zorunda kalır. Cengiz'in muhbir olduğu bilgisini kullanarak İskender'i tuzağa çekmeye karar verir ve herkesi yanıltarak Sofi'nin intikamını tam da onun istediği biçimde almayı başarır.