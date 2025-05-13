Haberler
Yaşam
DEFA FİNAL OLUYOR! Show TV ile Deha final bölümü ne zaman, kaç bölüm kaldı?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:32
DEFA FİNAL OLUYOR! Show TV ile Deha final bölümü ne zaman, kaç bölüm kaldı?
Show TV ekranlarında her hafta pazar günü yayımlanan Deha final mi yapıyor sorusu ile gündemde. Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Uğur Polat, Taner Ölmez gibi isimleri bir araya getiren yapımda en son 30. bölüm yayımlandı. Gözler 31. bölüme dönerken dizinin yapımından haber geldi. Peki; Deha final bölümü ne zaman, neden final yapıyor?