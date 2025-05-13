DEFA FİNAL OLUYOR! Show TV ile Deha final bölümü ne zaman, kaç bölüm kaldı?

Deha final bölümü tarihi için geri sayım başladı. Aras Bulut İynemli geçirdiği kaza sonrası ayağı sakat şekilde çekimlere devam etmişti. Pazar günü yayımlanan diziden haber geldi. Devran'ın Sofi'nin vurulması ardından nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Peki; Deha final mi yapıyor, ne zaman?