Dehşet villası! Fenomenin kıskançlık krizi vahşete dönüştü: Darp, uyuşturucu ve cinsel istismar...

4 KİŞİNİN CİNSEL SALDIRISINA MARUZ KALDI

Karamelek'in azmettirdiğini ileri sürdüğü grubun, kendisini Çatalca'ya bağlı İncegiz Mahallesindeki 2 katlı kiralık prefabrik bir villaya götürdüğünü söyleyen Kübra Z, burada kendisine zorla kokain maddesi kullandırıldığını, yine zorla bazı sözler söyletilerek cep telefonu kamerasıyla video kaydının alındığını belirtti.



