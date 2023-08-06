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Haberler Yaşam Dehşet villası! Fenomenin kıskançlık krizi vahşete dönüştü: Darp, uyuşturucu ve cinsel istismar...
Giriş Tarihi: 06.08.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 06:58

Dehşet villası! Fenomenin kıskançlık krizi vahşete dönüştü: Darp, uyuşturucu ve cinsel istismar...

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan moda yarışmasında ünlenen Gizem Karamelek, erkek arkadaşıyla görüşmeye çalıştığı iddia edilen Kübra Z. adlı genç kadına dehşeti yaşattı. İki kadın arasındaki husumet Bahçelievler'de başlayıp Çatalca'da vahşete dönüştü. Çorum'da ise son buldu.

Emir SOMER
Dehşet villası! Fenomenin kıskançlık krizi vahşete dönüştü: Darp, uyuşturucu ve cinsel istismar...

Geçtiğimiz Salı günü Çorum'da polis kontrol noktasında sahte plaka ve siren tertibatlı bir araç durduruldu. Araçtaki genç kadın, zorla kaçırıldığını söyleyerek yardım istedi.

Dehşet villası! Fenomenin kıskançlık krizi vahşete dönüştü: Darp, uyuşturucu ve cinsel istismar...

Kübra Z. adlı kadın, İstanbul Bahçelievler'den sabah 04.00'te arabayla kaçırıldığını, cep telefonu ve cüzdanındaki 7 bin liranın yağmalandığını anlattı.

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Dehşet villası! Fenomenin kıskançlık krizi vahşete dönüştü: Darp, uyuşturucu ve cinsel istismar...

Daha sonra arabaya, kendilerini motosikletle takip eden 3 kişiden biri olan Karamelek'in binerek kendisini darp edip saçlarını kestiğini söyledi.

Dehşet villası! Fenomenin kıskançlık krizi vahşete dönüştü: Darp, uyuşturucu ve cinsel istismar...

4 KİŞİNİN CİNSEL SALDIRISINA MARUZ KALDI
Karamelek'in azmettirdiğini ileri sürdüğü grubun, kendisini Çatalca'ya bağlı İncegiz Mahallesindeki 2 katlı kiralık prefabrik bir villaya götürdüğünü söyleyen Kübra Z, burada kendisine zorla kokain maddesi kullandırıldığını, yine zorla bazı sözler söyletilerek cep telefonu kamerasıyla video kaydının alındığını belirtti.

Dehşet villası! Fenomenin kıskançlık krizi vahşete dönüştü: Darp, uyuşturucu ve cinsel istismar...

Kübra Z. villada da süren darbın yanı sıra 4 kişinin cinsel saldırısına uğradığını iddia etti.

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