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Dehşet villası! Fenomenin kıskançlık krizi vahşete dönüştü: Darp, uyuşturucu ve cinsel istismar...
Giriş Tarihi: 06.08.2023 06:57
Güncelleme Tarihi: 06.08.2023
06:58
Dehşet villası! Fenomenin kıskançlık krizi vahşete dönüştü: Darp, uyuşturucu ve cinsel istismar...
Özel bir televizyon kanalında yayınlanan moda yarışmasında ünlenen Gizem Karamelek, erkek arkadaşıyla görüşmeye çalıştığı iddia edilen Kübra Z. adlı genç kadına dehşeti yaşattı. İki kadın arasındaki husumet Bahçelievler'de başlayıp Çatalca'da vahşete dönüştü. Çorum'da ise son buldu.