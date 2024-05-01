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Haberler Yaşam Deliha 2 oyuncuları ve konusu | Deliha 2 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 01.05.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 13:48

Deliha 2 oyuncuları ve konusu | Deliha 2 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Gupse Özay'ın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Deliha ikinci filmi ile ekranlarda. 2018 yapımı komedi filmi izleyenlerden tam not alıyor. İlk filmin ardından seride yaşananları merak edenler Deliha 2 oyuncuları ve konusu için araştırmalara başladı. Peki; Deliha 2 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, filme dair merak edilenler...

Deliha 2 oyuncuları ve konusu | Deliha 2 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Deliha 2 konusu ile dikkat çekiyor. Sevilen karakterin yeni maceralarını takip etmek isteyenler ekran başında. Filmin oyuncu kadrosunda Gupse Özay'a ek olarak Eda Ece, Aksel Bonfil gibi isimler var. Peki, film nerede çekildi ve filmdeki restoran nerede? İşte, Deliha 2 oyuncuları ve hikayesi...

Deliha 2 oyuncuları ve konusu | Deliha 2 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

DELİHA 2 KONUSU

Deliha 2, aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha'nın yaşadığı maceraları konu ediyor. Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır.

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Deliha 2 oyuncuları ve konusu | Deliha 2 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha'nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir?

Deliha 2 oyuncuları ve konusu | Deliha 2 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

DELİHA 2 OYUNCULARI

Gupse Özay

Eda Ece

Ali Çelik

Derya Alabora

Esin Eden

Hülya Duyar

Aksel Bonfil

Mert Öner

Deliha 2 oyuncuları ve konusu | Deliha 2 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

DELİHA 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Döğüşbelen köyünde bir çiftlikte gerçekleştirildi.

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