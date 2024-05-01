Haberler
Yaşam
Deliha 2 oyuncuları ve konusu | Deliha 2 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 01.05.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
13:48
Deliha 2 oyuncuları ve konusu | Deliha 2 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Gupse Özay'ın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Deliha ikinci filmi ile ekranlarda. 2018 yapımı komedi filmi izleyenlerden tam not alıyor. İlk filmin ardından seride yaşananları merak edenler Deliha 2 oyuncuları ve konusu için araştırmalara başladı. Peki; Deliha 2 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, filme dair merak edilenler...