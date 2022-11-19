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Haberler Yaşam Demans hastası diplomatın 10 milyon lirasını kapmıştı! O hizmetçinin ifadesi pes dedirtti
Giriş Tarihi: 19.11.2022 06:35 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 07:58

Demans hastası diplomatın 10 milyon lirasını kapmıştı! O hizmetçinin ifadesi pes dedirtti

Demans hastalığına yakalanınca yeğeni vasi atanan eski diplomat, çevirmen, politikacı, tiyatrocu Gencay Gürün'ün 22 yıllık hizmetlisi tarafından 10 milyon liraya yakın mağdur edilmesiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Demans hastalığına yakalanan Gencay Gürün'e vasi atanan reklamcı yeğeni Aslı Bleda'nın ortaya çıkardığı skandalın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Gencay Gürün'ün zor durumundan faydalanarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen hizmetli Fatma D. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR
Demans hastası diplomatın 10 milyon lirasını kapmıştı! O hizmetçinin ifadesi pes dedirtti

Bir dönem Fransa'nın başkenti Paris'te konsolosluk görevinde bulunan ve Fransa'da "Sanat ve Edebiyat Şövalyesi" (Chevalier des Arts et des Lettres) nişanı ile Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktorluk unvanına layık görülen 90 yaşındaki Gencay Gürün, geçtiğimiz yıllarda demans hastalığına yakalandı. Kardeşinin kızı reklamcı Aslı Bleda, halasına vasi olarak atanmak için İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Talep kabul edildi. Bleda bir süre sonra evde 22 yıldır çalışan hizmetli Fatma D.'nin, halasının hesaplarına erişiminin olduğunu fark etti. Banka hesaplarını inceleyen Bleda, hizmetlinin kendisinin ve kızının hesabına 2016'da 450 bin dolar, 2017'de 100 bin TL, 2018'de 630 bin TL, 2019'da 160 bin TL, 2020'de 130 bin TL ve 30 bin euro olmak üzere toplamda 10 milyon liraya yakın para gönderdiğini belirledi. Bleda'nın durumu sorduğu Gencay Gürün transferlerden haberinin olmadığını söyledi.

Demans hastası diplomatın 10 milyon lirasını kapmıştı! O hizmetçinin ifadesi pes dedirtti

DEMANS HASTALIĞINDAN FAYLANDI İDDİASI
Hala ile yeğen karakolun yolunu tuttu. Şikâyetçi olan Gürün, olayı öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını ve ne için bu paraları gönderdiğini hatırlamadığını, kendisinin bu kadar yüklü meblağları göndermesinin mümkün olmadığını ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Fatma D. (42) ise Gürün'ün kendisini aileden biri gördüğünü anlatarak, "Çiftin kızı olmadığı için beni manevi kızı olarak kabul etti. Ben de kendisini annem kabul ettim. Hatta torunumun ismini Gencay koyduk. Çalıştığım süre boyunca kendisinden para talep etmedim. O bana istediği zaman para verirdi. Sadece maaş ödemesini gösterebilmesi için 2 bin TL civarı ödeme yapardı. Onun haricinde bana maaş ödemesi şeklinde elden veya banka yoluyla para verirdi. Bahsi geçen tutarları tam olarak hatırlamıyorum ancak bana kendi rızasıyla verdi. Ya da bir ihtiyacım vardır, o yüzden vermiştir" dedi.

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Demans hastası diplomatın 10 milyon lirasını kapmıştı! O hizmetçinin ifadesi pes dedirtti

DİĞER HİZMETLİLER TANIK OLDU
Olayla ilgili savcılık tarafında yürütülen soruşturmada evdeki diğer hizmetlilerin ifadelerine başvuruldu. Hizmetliler, Fatma D.'nin ifadesini doğrularken bir tanık, demans hastası Gencay Gürün'ün içinde bulunduğu zor durumdan yaralanan hizmetinin mağduru kandırarak kendisine para transferi yaptığını beyan etti. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Fatma D. hakkında, 'Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Gencay Gürün'ün demans hastalığına yakalandığı ve yeğeni Aslı Bleda'nın, mağdurun demans hastası olması nedeniyle Hukuk Mahkemesi kararınca vasi olarak atandığı ve Fatma D.'nin 2000 yılından beri mağdurun ev işleri ve bakımı için yanında çalıştığı anlatıldı.

Demans hastası diplomatın 10 milyon lirasını kapmıştı! O hizmetçinin ifadesi pes dedirtti

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK
İddianamede, hizmetlinin 2016 tarihinde 450 bin dolar, 2017 yılında toplam 100 bin, 2018 yılında 630 bin, 2019 yılında 160 bin, 2020 yılında 130 bin ve kızına ait hesaba 30.000 Euro gönderdiği, mağdur ile hizmetli arasında bulunan yakınlık ve mağdurun maddi durumu göz önüne alındığında şüphelinin maaşı yanında, yardım adı altında para göndermesi normal karşılansa da, mağdurun hesabından şüphelinin hesabına yatan paraların miktarının oldukça yüksek olduğu ifade edildi.

Demans hastası diplomatın 10 milyon lirasını kapmıştı! O hizmetçinin ifadesi pes dedirtti

10 yıla kadar hapsi istenen hizmetli, Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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