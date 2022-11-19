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Demans hastası diplomatın 10 milyon lirasını kapmıştı! O hizmetçinin ifadesi pes dedirtti
Giriş Tarihi: 19.11.2022 06:35
Güncelleme Tarihi: 19.11.2022
07:58
Demans hastası diplomatın 10 milyon lirasını kapmıştı! O hizmetçinin ifadesi pes dedirtti
Demans hastalığına yakalanınca yeğeni vasi atanan eski diplomat, çevirmen, politikacı, tiyatrocu Gencay Gürün'ün 22 yıllık hizmetlisi tarafından 10 milyon liraya yakın mağdur edilmesiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Demans hastalığına yakalanan Gencay Gürün'e vasi atanan reklamcı yeğeni Aslı Bleda'nın ortaya çıkardığı skandalın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Gencay Gürün'ün zor durumundan faydalanarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen hizmetli Fatma D. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.