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DEM'li Tuncer Bakırhan korucuları hedef alarak ne amaçlıyor? "Bunu sorgulamak kimin haddine!" | Melih Altınok yazdı
Giriş Tarihi: 16.05.2025 07:48
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
07:50
DEM'li Tuncer Bakırhan korucuları hedef alarak ne amaçlıyor? "Bunu sorgulamak kimin haddine!" | Melih Altınok yazdı
Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, Terörsüz Türkiye için tarihi adımlar atılırken DEM Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan'ın korucularla ilgili provokatif sözlerine köşesinden tepki gösterdi. Melih Altınok, "Gece vakti kapısına dayanan eşkıyadan ailesini, köyünü korumak üzere eline silah alanın, haraç vermeyi reddedenin onurunu sorgulamak kimin haddine?" dedi.