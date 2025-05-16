DEM'li Tuncer Bakırhan korucuları hedef alarak ne amaçlıyor? "Bunu sorgulamak kimin haddine!" | Melih Altınok yazdı

NE YAPACAK? SÜRGÜNE Mİ GÖNDERECEK?

Üçüncüsü, Bakırhan bu süreç sonunda bölgenin kendilerine verileceğini, ağa olacaklarını ve marabalarına görev dağıtacaklarını falan mı hayal ediyor?

Ne yapacak? Şener Şen'in canlandırdığı Faşo ağa gibi, çobanlık, çöpçülük yapmayı reddeden korucuları "Kovirem ula" deyip sürgüne mi gönderecek?

Evet, Apo'nun İmralı görüşmelerinde Bakırhan'ı değil de ağzından çıkanı kulakları duyan, aşağılamayı espri sanmayan Sırrı Süreyya'yı tercih etmesi boşuna değilmiş.

Ama bence bu kritik süreçte DEM'in eşbaşkanlığı da Bakırhan'a birkaç beden büyük geliyor. Bahçeli'nin startını verdiği süreçte sistematik şekilde devirdiği çamlar bir değil iki değil. Kendisine üstesinden gelebileceği daha mütevazı görevler verilebilir.