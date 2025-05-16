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Haberler Yaşam DEM'li Tuncer Bakırhan korucuları hedef alarak ne amaçlıyor? "Bunu sorgulamak kimin haddine!" | Melih Altınok yazdı
Giriş Tarihi: 16.05.2025 07:48 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 07:50

DEM'li Tuncer Bakırhan korucuları hedef alarak ne amaçlıyor? "Bunu sorgulamak kimin haddine!" | Melih Altınok yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, Terörsüz Türkiye için tarihi adımlar atılırken DEM Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan'ın korucularla ilgili provokatif sözlerine köşesinden tepki gösterdi. Melih Altınok, "Gece vakti kapısına dayanan eşkıyadan ailesini, köyünü korumak üzere eline silah alanın, haraç vermeyi reddedenin onurunu sorgulamak kimin haddine?" dedi.

DEM’li Tuncer Bakırhan korucuları hedef alarak ne amaçlıyor? Bunu sorgulamak kimin haddine! | Melih Altınok yazdı

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve fesh kararının ardından barış umutları daha da yeşerdi. Toplumun kucaklaşması adına pozitif açıklamalar yapılırken, DEM Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan'dan tepki çeken sözler geldi. Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok da konuyla ilgili köşesinden çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

DEM’li Tuncer Bakırhan korucuları hedef alarak ne amaçlıyor? Bunu sorgulamak kimin haddine! | Melih Altınok yazdı

İşte Melih Altınok'un 'Faşo ağa' başlıklı yazısı:

DEM Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan, "Korucu arkadaşlar herhalde işsiz kalmayacak. Çatışma, silah bittiyse dünya kadar korucu var. Elindeki silahı al, sopayı ver, köyde hayvan baksın. Köylüsünü ezme yerine, kendi insanına silah çekme yerine daha onurlu bir görevdir" diyor.

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DEM’li Tuncer Bakırhan korucuları hedef alarak ne amaçlıyor? Bunu sorgulamak kimin haddine! | Melih Altınok yazdı

Aklınca "ince gören" Bakırhan, coşkulu alkış aldığı salondan gelen "Temizlik işçisi de yapılabilirler mi?" sorusuna da şöyle cevap veriyor:

"Tabii tabii onları işsiz bırakmayacağız."

Bir iki soru da ben sorayım.

DEM’li Tuncer Bakırhan korucuları hedef alarak ne amaçlıyor? Bunu sorgulamak kimin haddine! | Melih Altınok yazdı

KİMİN HADDİNE?

Gece vakti kapısına dayanan eşkıyadan ailesini, köyünü korumak üzere eline silah alanın, haraç vermeyi reddedenin onurunu sorgulamak kimin haddine?

Kandil'deki çetenin emriyle Türk- Kürt, çoluk çocuk demeden katleden, doktorları, öğretmenleri, mühendisleri, şantiye işçilerini öldüren, şehirlerin ortasında hendekler açıp sivilleri kendilerine kalkan yapan, iki ateş arasına sürenlerin olmadığı kesin.

Bakırhan, "kendi halkına silah çekme" meselesini de biraz açmalı. Zira emrine amade olduğu PKK'nın teröristlerinin uyruklarına dair veriler muhtelif. Ancak örgütün bugüne kadar şehit ettiği 2 bin korucunun tamamı bölgenin insanı, Bakırhan'ın kırmızı plaka verdiği Türkiye Cumhuriyeti'nin halkı.

DEM’li Tuncer Bakırhan korucuları hedef alarak ne amaçlıyor? Bunu sorgulamak kimin haddine! | Melih Altınok yazdı

NE YAPACAK? SÜRGÜNE Mİ GÖNDERECEK?

Üçüncüsü, Bakırhan bu süreç sonunda bölgenin kendilerine verileceğini, ağa olacaklarını ve marabalarına görev dağıtacaklarını falan mı hayal ediyor?

Ne yapacak? Şener Şen'in canlandırdığı Faşo ağa gibi, çobanlık, çöpçülük yapmayı reddeden korucuları "Kovirem ula" deyip sürgüne mi gönderecek?

Evet, Apo'nun İmralı görüşmelerinde Bakırhan'ı değil de ağzından çıkanı kulakları duyan, aşağılamayı espri sanmayan Sırrı Süreyya'yı tercih etmesi boşuna değilmiş.

Ama bence bu kritik süreçte DEM'in eşbaşkanlığı da Bakırhan'a birkaç beden büyük geliyor. Bahçeli'nin startını verdiği süreçte sistematik şekilde devirdiği çamlar bir değil iki değil. Kendisine üstesinden gelebileceği daha mütevazı görevler verilebilir.