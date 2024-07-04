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Deniz Akkaya kızı Ayşe’ye şiddet uygulamıştı: Hapsi isteniyor!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
13:23
Deniz Akkaya kızı Ayşe’ye şiddet uygulamıştı: Hapsi isteniyor!
Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını iddia etti. Birbirinden şikayetçi olan anne ile kızın ifadesi şoke etti! Ayşe Önbilgin, "Annem boğazımı sıkıp darp etti, bana termos fırlattı" dedi. Akkaya hakkında 'Altsoya karşı silahla kasten yaralama' suçundan iddianame düzenlendi.