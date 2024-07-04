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Haberler Yaşam Deniz Akkaya kızı Ayşe’ye şiddet uygulamıştı: Hapsi isteniyor!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 13:23 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 13:23

Deniz Akkaya kızı Ayşe’ye şiddet uygulamıştı: Hapsi isteniyor!

Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını iddia etti. Birbirinden şikayetçi olan anne ile kızın ifadesi şoke etti! Ayşe Önbilgin, "Annem boğazımı sıkıp darp etti, bana termos fırlattı" dedi. Akkaya hakkında 'Altsoya karşı silahla kasten yaralama' suçundan iddianame düzenlendi.

Deniz YUSUFOĞLU
Deniz Akkaya kızı Ayşe’ye şiddet uygulamıştı: Hapsi isteniyor!

Magazin dünyası manken Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe ile ilgili iddialarıyla sarsıldı. Efe Önbilgin ile yaşadığı ilişkiden 2009 yılında dünyaya gelen kızı Ayşe'nin saldırısına uğradığını söyleyen Deniz Akkaya, yaşadıklarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Deniz Akkaya kızı Ayşe’ye şiddet uygulamıştı: Hapsi isteniyor!

Telefonuna el koyduğu Ayşe tarafından saldırıya uğradığını ve balkona kilitlendiğini söyleyen Deniz Akkaya, eve giden polis ekiplerinde kurtarıldığını açıklamıştı.

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Deniz Akkaya kızı Ayşe’ye şiddet uygulamıştı: Hapsi isteniyor!

"FİZİKEN BANA SALDIRMASI YETMEDİĞİ GİBİ BALKONA KİLİTLEDİ"

Akkaya, yaptığı paylaşımda "Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurt dışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin" ifadelerini kullanmıştı.

Deniz Akkaya kızı Ayşe’ye şiddet uygulamıştı: Hapsi isteniyor!

Devlet korumasına alınan ve sonrasında babası Efe Önbilgin'e teslim edilen Ayşe Önbilgin, annesiyle yaşadığı tartışma sonrası kendisini önce boğazını sıkarak darp ettiğini ardından çantasında bulunan termosu kendisine fırlattığını anlatmıştı.

Deniz Akkaya kızı Ayşe’ye şiddet uygulamıştı: Hapsi isteniyor!

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Deniz Akkaya ise, kızının kendisini balkona kilitlediği ve hürriyetini kısıtladığını ifade etti. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine hem Deniz Akkaya'nın hem de kızının şüpheli olduğu iki soruşturma başlatılmıştı.

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