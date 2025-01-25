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Deniz Arman kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi, neden öldü? Gazeteci Deniz Arman'ın hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 25.01.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
10:53
Deniz Arman kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi, neden öldü? Gazeteci Deniz Arman'ın hayatı ve kariyeri
Son dakika gazeteci ve haber spikeri Deniz Arman yaşamını yitirdi. Bir süredir Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu belirtilen Arman, vefat haberiyle sevenlerini üzdü. Bu haberin ardından gazetecinin yaşam öyküsü ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Deniz Arman kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? İşte detaylar...