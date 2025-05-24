Deniz Karakaya evde ölü bulunmuştu! Gizemli olayda kuzen konuştu: "Baba" lakaplı kişi dikkat çekti

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI



Olay, Kocasinan Merkez Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, evin duvarlarında iki adet kurşun izi, yastıklarda kurşun giriş-çıkış delikleri ve perdelerde kan izleri tespit edildi. Üzerinde kimlik bulunmayan ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, hakkında kayıp ihbarı bulunan Deniz Karakaya'ya ait olduğu belirlendi. Genç kızın otopsi raporunda yüksek doz uyuşturucu tespit edilse de, ailesi bunun bir cinayet olduğuna inanıyor.

