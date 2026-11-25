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Deniz manzaralı iki katlı evi bedavaya veriyorlar! 0 TL karşılığında ev sahibi olmanın tek şartı var...
Giriş Tarihi: 25.11.2026 16:45
Deniz manzaralı iki katlı evi bedavaya veriyorlar! 0 TL karşılığında ev sahibi olmanın tek şartı var...
Japonya'da sayıları giderek artan boş konutlar, ev sahibi olmak isteyenlere sıra dışı fırsatlar sunuyor. Hokkaido Adası'ndaki Kushiro kentinde yer alan iki katlı müstakil bir ev de satış bedelinin 0 yen 0 TL) olarak belirlenmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Peki, bahçeli ve denize yakın bu ev neden ücretsiz devrediliyor ve yeni sahibini hangi masraflar bekliyor?