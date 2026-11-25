JAPONYA'DA EVLER NEDEN ÜCRETSİZ DEVREDİLİYOR?

Japonya'da özellikle kırsal bölgelerde giderek artan boş konut sayısı, ücretsiz ev devirlerini de gündeme getiriyor. Akiya olarak adlandırılan bu evlerin sayısının 9 milyonu aşmasında yaşlanan nüfus, gençlerin büyük şehirlere göç etmesi ve miras yoluyla devralınan konutların kullanılmaması etkili oluyor.

Ev sahipleri, uzun süre boş kalan yapıların bakım ve vergi yükünden kurtulmak amacıyla konutlarını sembolik fiyatlarla ya da ücretsiz olarak devredebiliyor.