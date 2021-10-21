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Haberler Yaşam Deniz olmayan Niğde’de inanılmaz keşif: Deniz canlısına ait 20 milyon yıllık fosil bulundu!
Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 11:37

Deniz olmayan Niğde’de inanılmaz keşif: Deniz canlısına ait 20 milyon yıllık fosil bulundu!

Niğde'deki kazılarda bulunan fosilin, Erken Tunç Çağı'nda ödeme aracı olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Kazı başkanı, "Fosilin 20 milyon yıl kadar öncesine ait 'nummulites' cinsi deniz kabuklusu olduğunu tespit ettik. Yine aynı tabakada yuvarlak küçük, diskler bulduk. Bu disklerin de fosille birlikte ödeme aracı olarak kullanıldığını tahmin ediyoruz çünkü Mısır'da benzer örnekleri var" diyor.

Deniz olmayan Niğde’de inanılmaz keşif: Deniz canlısına ait 20 milyon yıllık fosil bulundu!

Niğde'nin Kemerhisar ilçesindeki Tyana Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, deniz canlısına ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 20 milyon yıllık fosil gün yüzüne çıkarıldı.

Deniz olmayan Niğde’de inanılmaz keşif: Deniz canlısına ait 20 milyon yıllık fosil bulundu!

Kazı heyeti başkanı ve Aksaray Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Doğanay, AA muhabirine, Tyana'nın, Kapadokya bölgesinin en önemli kenti olduğunu söyledi.

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Deniz olmayan Niğde’de inanılmaz keşif: Deniz canlısına ait 20 milyon yıllık fosil bulundu!

Yazılı belgelerle kentin en az 4 bin yıldır kesintisiz iskan gördüğünün bilindiğini anlatan Doğanay, kentte Tunç ve Demir Çağı ile Hititler, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ait çok sayıda kalıntı olduğunu aktardı.

Deniz olmayan Niğde’de inanılmaz keşif: Deniz canlısına ait 20 milyon yıllık fosil bulundu!

Doğanay, kentin erken dönem bulgularına ulaşmak için güney yönde sondaj kazısı çalışmalarına başladıklarını belirterek, "2 aydır süren kazılarda 4 metre derinliğe ulaştık. Şu anda Tunç Çağı'nın erken evresine ve o döneme ait eserlere ulaştık. Kentin geçmişinin kalkolitik hatta neolitik döneme kadar uzandığına dair bilgiye, belgeye ulaşacağız. Tyana'da yerleşimin günümüzden en az 5-6 bin yıl öncesine uzandığına dair net bilgileri, arkeolojik belgelerle ispatlamış olacağız." dedi.

Deniz olmayan Niğde’de inanılmaz keşif: Deniz canlısına ait 20 milyon yıllık fosil bulundu!

Tek bir sondajda, 200'e yakın müzelik değerde esere ulaştıklarını vurgulayan Doğanay, şunları kaydetti: "Kazı çalışmalarında seramik ve idoller, beklenen buluntular ama Tunç Çağı'nın en erken evresine ait tabaka içerisinde deniz canlısı fosili bulduk. Fosilin 20 milyon yıl kadar öncesine ait 'nummulites' cinsi deniz kabuklusu olduğunu tespit ettik. Yine aynı tabakada yuvarlak küçük, diskler bulduk. Bu disklerin de fosille birlikte ödeme aracı olarak kullanıldığını tahmin ediyoruz çünkü Mısır'da benzer örnekleri var. Dolayısıyla en erken ödeme araçları olarak ingot (sikke icat edilmeden önce değişim aracı olarak kullanılan, sığır derisi şeklinde yapılmış, yassı bakır levha) dışında, bu tür deniz canlılarının fosillerinin de kullanıldığını tahmin ediyoruz. Tabii elimizde tek örnek var. Önümüzdeki sezon, bu fosillere daha fazla ulaşacağımızı düşünüyoruz."

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