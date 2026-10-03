Deniz seviyesinin 4 metre altına ülke inşa ettiler!

DENİZ TABANINDAKİ HAVALİMANI: SCHİPHOL

Bu çılgın mühendisliğin en çarpıcı örneği, dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan Schiphol'dür. Bu devasa havalimanı, aslında deniz seviyesinin yaklaşık dört metre altında bulunan bir polderin tam üzerine inşa edilmiştir. Bölgenin sular altında kalmaması için durmaksızın çalışan drenaj ve su kontrol sistemleri kullanılarak kuru tutuluyor.