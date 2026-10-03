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Giriş Tarihi: 03.10.2026 23:53 Güncelleme Tarihi: 03.10.2026 23:56

Deniz seviyesinin 4 metre altına ülke inşa ettiler!

Hollanda, ülke topraklarının üçte birinin deniz seviyesinin altında olması nedeniyle yüzyıllardır suyla verdiği amansız mücadelede ezberleri bozdu. Artık suyu engellemek için devasa setler çekmek yerine, ona kontrollü bir şekilde alan açıyorlar. Deniz tabanından 4 metre aşağıdaki devasa havalimanından, sular yükseldikçe onunla birlikte yükselen yüzer evlere kadar Hollanda'nın dünyayı hayrete düşüren o mühendislik çözümleri...

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Deniz seviyesinin 4 metre altına ülke inşa ettiler!

Yüzyıllar boyunca denizlere ve taşkınlara karşı devasa setler, derin kanallar ve dev pompalarla savaşan Hollanda, doğaya karşı verdiği bu mücadelede yepyeni bir sayfa açtı. Ülke topraklarının yaklaşık üçte birinin deniz seviyesinin altında yer alması, onları suyu durdurmaya çalışmak yerine suyla birlikte yaşamaya itti.

Deniz seviyesinin 4 metre altına ülke inşa ettiler!

Yerleşim yerlerinin ve tarım alanlarının büyük bir kısmı, etrafı setlerle çevrili ve geçmişte yel değirmenleriyle kurutulan "polder" adı verilen çukur alanlarda bulunuyor. Ancak bugün o nostaljik yel değirmenlerinin yerini, bu toprakları kuru tutmak için 7/24 çalışan modern ve devasa pompa istasyonları almış durumda.

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Deniz seviyesinin 4 metre altına ülke inşa ettiler!

DENİZ TABANINDAKİ HAVALİMANI: SCHİPHOL

Bu çılgın mühendisliğin en çarpıcı örneği, dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan Schiphol'dür. Bu devasa havalimanı, aslında deniz seviyesinin yaklaşık dört metre altında bulunan bir polderin tam üzerine inşa edilmiştir. Bölgenin sular altında kalmaması için durmaksızın çalışan drenaj ve su kontrol sistemleri kullanılarak kuru tutuluyor.

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Deniz seviyesinin 4 metre altına ülke inşa ettiler!

DÖNÜM NOKTASI: 1953 FELAKETİ VE YENİ EYALETLER

Ülkenin suyla olan ilişkisindeki en büyük kırılma noktası, 31 Ocak 1953 gecesi yaşanan o korkunç fırtına oldu. Yüksek gelgitin etkisiyle güneybatıdaki birçok set yıkıldı ve felakette ne yazık ki 1.800'den fazla insan hayatını kaybetti.

Deniz seviyesinin 4 metre altına ülke inşa ettiler!

Bu felaketin ardından Hollanda, ünlü Delta Planı'nı devreye sokarak devasa barajlar, setler ve hareketli bariyerler inşa etti. Rotterdam'daki Maeslantkering ve Oosterschelde Bariyeri, su seviyesi tehlikeli bir noktaya ulaştığında otomatik olarak kapanarak şehirleri koruyor.

Deniz seviyesinin 4 metre altına ülke inşa ettiler!

Hollandalılar sadece korunmakla kalmadı; Afsluitdijk projesiyle eski Zuiderzee bölgesini Kuzey Denizi'nden ayırdılar ve suları çekerek yeni polderler oluşturdular. Denizden kazanılan bu yepyeni topraklarda "Flevoland" adında koca bir eyalet ortaya çıktı!

Deniz seviyesinin 4 metre altına ülke inşa ettiler!

'SUYU DURDURMA, ONA ALAN AÇ' STRATEJİSİ

Ancak günümüzde Hollanda'nın stratejisi zamanla değişti. "Nehirler İçin Alan" adını verdikleri programla, eskiden inşa ettikleri setleri nehirlerden daha geriye çekerek suyun yayılabileceği taşkın alanlarını ve kanalları genişletmeye başladılar.

Deniz seviyesinin 4 metre altına ülke inşa ettiler!

Buradaki asıl amaç, yükselen suyun kontrollü bir şekilde yayılabileceği alanlar oluşturarak büyük şehirler üzerindeki yıkıcı baskıyı azaltmak. Bu amaçla bazı tarım arazileri devlet tarafından satın alındı ve taşkın sırasında suyun yayılabileceği serbest bölgelere dönüştürüldü.

Deniz seviyesinin 4 metre altına ülke inşa ettiler!

SUYU EMEN PARKLAR VE YÜZEN EVLER

Şehir içlerindeki altyapı da bu yeni "suya uyum" konseptine göre şekilleniyor. Rotterdam gibi büyük şehirlerde, normal zamanda insanların sosyalleştiği meydanlar ve parklar, yoğun yağış olduğunda geçici olarak suyu tutabilecek şekilde tasarlanıyor. Bu devasa "su meydanları", aşırı yağışlar sırasında drenaj sistemlerinin yükünü hafifletiyor.

Deniz seviyesinin 4 metre altına ülke inşa ettiler!

Bazı bölgelerde ise doğrudan suyun üzerine kurulan "yüzer evler" kullanılıyor. Kıyılarda deniz erozyonunu durdurmak için ise "Kum Motoru" projesiyle denize devasa kum kütleleri bırakılıyor; rüzgar, dalgalar ve akıntılar bu kumu doğal yollarla sahillere yayarak kıyıyı koruyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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