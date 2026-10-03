Giriş Tarihi: 03.10.2026 23:53
Güncelleme Tarihi: 03.10.2026 23:56
Deniz seviyesinin 4 metre altına ülke inşa ettiler!
Hollanda, ülke topraklarının üçte birinin deniz seviyesinin altında olması nedeniyle yüzyıllardır suyla verdiği amansız mücadelede ezberleri bozdu. Artık suyu engellemek için devasa setler çekmek yerine, ona kontrollü bir şekilde alan açıyorlar. Deniz tabanından 4 metre aşağıdaki devasa havalimanından, sular yükseldikçe onunla birlikte yükselen yüzer evlere kadar Hollanda'nın dünyayı hayrete düşüren o mühendislik çözümleri...