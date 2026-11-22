Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar'ın sosyal medya hesaplarından, Bayraktar AKINCI'nın ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido Atış Testi'ne ilişkin görüntüler paylaşıldı. Alınan bilgiye göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI TİHA, yerli alt sistemler ve mühimmatların entegrasyonu sayesinde kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda AKINCI, ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido ile gerçekleştirilen havadan bırakma testini başarıyla tamamladı.

AKINCI, test faaliyeti kapsamında Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden ORKA ile havalandı. Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen ilk testte, AKINCI'nın kanat altından güvenle ayrılan ORKA, belirlenen noktada başarıyla suya indi. Test faaliyetinin ardından Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne geri dönen AKINCI, milli hafif torpidonun bir insansız hava platformundan ilk kez bırakılmasını sağlayarak denizaltı savunma harbi kabiliyetlerinin geliştirilmesinde kritik bir adımı daha geride bıraktı.