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Haberler Yaşam Denizaltının hakimi ülkeler 2023 listesi açıklandı! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti: İşte denizaltının hakimi ülkeler
Giriş Tarihi: 07.12.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 11:05

Denizaltının hakimi ülkeler 2023 listesi açıklandı! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti: İşte denizaltının hakimi ülkeler

Dünyanın en güçlü orduları, hava kuvvetleri ve donanmaları listelerini açıklayan ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, denizaltının hakimi ülkelerin sıralamasını paylaştı. Listeye Türkiye damga vurdu. Peki denizaltının hakimi ülkeler hangileri? İşte haberin detayları ve denizaltının halimi ülkeler 2023 listesi...

Denizaltının hakimi ülkeler 2023 listesi açıklandı! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti: İşte denizaltının hakimi ülkeler

Dünyanın en güçlü orduları, hava kuvvetleri ve kara kuvvetleri olarak sıralanırken önemli bir detay daha dikkat çekiyor. En önemli kategorilerden birisi ise deniz gücü yani donanma olarak biliniyor. Teknolojinin geldiği noktada ise denizaltı gücü de giderek önem kazanıyor. Peki denizaltının hakimi ülkeler hangileri? Amerika Birleşik Devletleri merkezli, uluslararası askeri güç sitesi globalfirepower 2022 listesinde önemli bilgiler paylaştı. ABD, Çin, Rusya gibi süper güçlerin bulunduğu listeye Türkiye damga vurdu. İşte denizaltının hakimi ülkeler...

Denizaltının hakimi ülkeler 2023 listesi açıklandı! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti: İşte denizaltının hakimi ülkeler

İşte ülke ve denizaltı sayıları...

20. Almanya 6 adet

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Denizaltının hakimi ülkeler 2023 listesi açıklandı! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti: İşte denizaltının hakimi ülkeler

19. Brezilya 6

Denizaltının hakimi ülkeler 2023 listesi açıklandı! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti: İşte denizaltının hakimi ülkeler

18. Avustralya 6

Denizaltının hakimi ülkeler 2023 listesi açıklandı! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti: İşte denizaltının hakimi ülkeler

17. İtalya 6

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