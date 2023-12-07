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Denizaltının hakimi ülkeler 2023 listesi açıklandı! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti: İşte denizaltının hakimi ülkeler
Giriş Tarihi: 07.12.2023 10:59
Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
11:05
Denizaltının hakimi ülkeler 2023 listesi açıklandı! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti: İşte denizaltının hakimi ülkeler
Dünyanın en güçlü orduları, hava kuvvetleri ve donanmaları listelerini açıklayan ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, denizaltının hakimi ülkelerin sıralamasını paylaştı. Listeye Türkiye damga vurdu. Peki denizaltının hakimi ülkeler hangileri? İşte haberin detayları ve denizaltının halimi ülkeler 2023 listesi...