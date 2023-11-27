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Giriş Tarihi: 27.11.2023 18:35

Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! ABD'lilerin listesine Türkiye damga vurdu

Dünyanın en güçlü orduları, hava kuvvetleri ve kara kuvvetleri olarak sıralanırken önemli bir detay daha dikkat çekiyor. En önemli kategorilerden birisi ise deniz gücü yani donanma olarak biliniyor. Teknolojinin geldiği noktada ise denizaltı gücü de giderek önem kazanıyor. Peki denizaltının hakimi ülkeler hangileri? Amerika Birleşik Devletleri merkezli, uluslararası askeri güç sitesi globalfirepower 2022 listesinde önemli bilgiler paylaştı. ABD, Çin, Rusya gibi süper güçlerin bulunduğu listeye Türkiye damga vurdu. İşte denizaltının hakimi ülkeler...

Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! ABD’lilerin listesine Türkiye damga vurdu

DENİZALTININ HAKİMİ ÜLKELER!

Denizlerde en güçlü ülkeler hangileri? Denizaltı güçleri donanmanın en önemli unsuru konumunda. İşte denizaltı sayısına göre ilk 20 ülke! Devleri geride bırakan Türkiye de bu ülkelerin arasına girdi.

İşte ülke ve denizaltı sayıları...

20. Almanya 6 adet

Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! ABD’lilerin listesine Türkiye damga vurdu

19. Brezilya 6

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Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! ABD’lilerin listesine Türkiye damga vurdu

18. Avustralya 6

Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! ABD’lilerin listesine Türkiye damga vurdu

17. İtalya 6

Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! ABD’lilerin listesine Türkiye damga vurdu

16. Mısır 6

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