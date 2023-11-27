Haberler Yaşam Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! ABD'lilerin listesine Türkiye damga vurdu

Giriş Tarihi: 27.11.2023 18:35

Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! ABD'lilerin listesine Türkiye damga vurdu

Dünyanın en güçlü orduları, hava kuvvetleri ve kara kuvvetleri olarak sıralanırken önemli bir detay daha dikkat çekiyor. En önemli kategorilerden birisi ise deniz gücü yani donanma olarak biliniyor. Teknolojinin geldiği noktada ise denizaltı gücü de giderek önem kazanıyor. Peki denizaltının hakimi ülkeler hangileri? Amerika Birleşik Devletleri merkezli, uluslararası askeri güç sitesi globalfirepower 2022 listesinde önemli bilgiler paylaştı. ABD, Çin, Rusya gibi süper güçlerin bulunduğu listeye Türkiye damga vurdu. İşte denizaltının hakimi ülkeler...