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Denizanası müsilajı her yeri sardı: Manzara korkunç! Uzman isim altını çizerek vurguladı
Giriş Tarihi: 28.02.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
12:54
Denizanası müsilajı her yeri sardı: Manzara korkunç! Uzman isim altını çizerek vurguladı
Marmara Denizi'nin farklı bölgelerinde, 'deniz salyası' olarak bilinen müsilaj belirtilerinin görülmesi çevredekileri endişelendirdi. Adalar açıklarında başlayan ve giderek yayılan denizanalarının oluşturduğu müsilaj, Kadıköy Sahilleri'nde de deniz yüzeyini kapladı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Üyesi Dr. Erol Kesici, "Marmara Denizi gittikçe asitleşmekte. Burada gördüğümüz denizanaları 150 milyon yaşında. Bitki ve hayvan dengesi dediğimiz denge bozulmuş. Bu da denizanalarının oluşturmuş olduğu müsilaj. Her tarafı salya kaplamış. Denize yatırım yapmanız gerekir. Bilim insanları da söylüyor demek ki deniz alarm veriyor" dedi.