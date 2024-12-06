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Haberler Yaşam Deniz’de elleri ve ayakları bağlı halde bulunmuştu: Ailesi kaybolduktan 1 gün sonra başvurmuş!
Giriş Tarihi: 06.12.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 11:27

Deniz’de elleri ve ayakları bağlı halde bulunmuştu: Ailesi kaybolduktan 1 gün sonra başvurmuş!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denizde elleri ve ayakları bağlı halde bulunan 2 çocuk babası 69 yaşındaki İbrahim Demir'in 3 Aralık günü evden çıkarak sırra kadem bastığı, kendisinden haber alamayan ailesinin ise 1 gün sonra kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar…

DHA
Deniz’de elleri ve ayakları bağlı halde bulunmuştu: Ailesi kaybolduktan 1 gün sonra başvurmuş!

Korkunç olay, dün sabah İzmit Körfezi açıklarında meydana geldi. Körfez'de avlanmaya çıkan balıkçı teknesinin ağlarına ceset takıldı.

Deniz’de elleri ve ayakları bağlı halde bulunmuştu: Ailesi kaybolduktan 1 gün sonra başvurmuş!

Ceset, deniz polisleri tarafından çıkarıldı. Elleri ve ayakları bağlı olan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

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Deniz’de elleri ve ayakları bağlı halde bulunmuştu: Ailesi kaybolduktan 1 gün sonra başvurmuş!

Ceset, incelemenin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. İncelemede, cesedin İbrahim Demir'e ait olduğu belirlendi.

Deniz’de elleri ve ayakları bağlı halde bulunmuştu: Ailesi kaybolduktan 1 gün sonra başvurmuş!

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Emekli İbrahim Demir'in, 3 Aralık günü Başiskele ilçesindeki evinden çıktıktan sonra geri dönmediği, ailesinin de 4 Aralık'ta kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

Deniz’de elleri ve ayakları bağlı halde bulunmuştu: Ailesi kaybolduktan 1 gün sonra başvurmuş!

Demir'in cenazesinin bugün Başiskele ilçesinde Yuvacık Tınaztepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Ayazma Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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