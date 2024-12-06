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Deniz’de elleri ve ayakları bağlı halde bulunmuştu: Ailesi kaybolduktan 1 gün sonra başvurmuş!
Giriş Tarihi: 06.12.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024
11:27
Deniz’de elleri ve ayakları bağlı halde bulunmuştu: Ailesi kaybolduktan 1 gün sonra başvurmuş!
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denizde elleri ve ayakları bağlı halde bulunan 2 çocuk babası 69 yaşındaki İbrahim Demir'in 3 Aralık günü evden çıkarak sırra kadem bastığı, kendisinden haber alamayan ailesinin ise 1 gün sonra kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar…