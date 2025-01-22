Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Denizli Piknik Alanları - Denizli'de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 22.01.2025 14:14 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:15

Denizli Piknik Alanları - Denizli'de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Sevdikleriyle piknik yapmak ve eğleneli vakitler geçirmek isteyen kişiler için çok sayıda mesire alanı bulunur. Denizli piknik alanları, havaların iyice ısınmasıyla birlikte sıklıkla araştırılan konulardan birisidir. Şehrin farklı bölgelerinde bulunan mesire alanları, bölge halkının da sıkça tercih ettiği mekânlardır. Peki, Denizli Piknik Alanları, Denizli Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları nelerdir? Bu yazımızda sizler için Denizli'de bulunan mesire alanlarına yer verdik.

Denizli Piknik Alanları - Denizli’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Denizli, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde bulunan, tarihi yapısının yanı sıra doğal güzellikleriyle ün salmış yerlerden birisidir. Havaların ısınmasıyla birlikte, bölge halkının kaçamak adresi olan mesire alanları sıklıkla merak edilip, araştırılmıştır. Sevdiklerinizle pikniğin yanı sıra mangal keyfini sürdürebileceğiniz bu mesire alanlarında yürüyüş gibi farklı aktiviteler yapmak mümkün. Şehrin farklı bölgelerinde çok sayıda mesire alanı vardır. Bölge halkının yanı sıra il dışından gelen ziyaretçilerin de uğrak yeri olan bu mesire alanları, şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşmak ve kafa dinlemek için oldukça idealdir. Son derece nezih bu mekânlarda piknik dışında, kamp dahi yapılabilir. Çocuklar için de güvenli olan bu mesire alanlarında, onlara özgü park da bulunur. Denizli piknik alanları yazımızda sizler için gidilecek mekânlara yer verdik. İşte detaylar...

Denizli Piknik Alanları - Denizli’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Denizli Piknik Alanları

Denizli'de piknik yapabileceğiniz, doğa ile iç içe vakit geçirebileceğiniz çok sayıda piknik alanı vardır. Tarihi yapılarının yanı sıra doğal güzellikleriyle dikkat çeken Denizli'de piknik yapabileceğiniz mekânlar şu şekildedir;

Adalet Parkı

Göleti, şelalesi ve süs havuzlarının dışında çocuklar için oyun parkı, basketbol ve voleybol sahaları olan bu mesire alanı, piknik yapmak için son derece idealdir. Yeşilliğin arasında, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen kişilerin tercih ettiği bu park, kafa dinlemek için de birebirdir.

Eskihisar Parkı

Sentetik Kızak'ın bulunduğu bu park; yürüyüş parkurları, çocuk oyun parkı, spor aletleri, wc gibi çeşitli özeliklere sahip bir mekândır. Piknik için uygun bu parkta büfe de bulunuyor. Şehir merkezinde bulunan bu sakin park, bölge halkının da sıkça tercih ettiği bir yerdir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Denizli Piknik Alanları - Denizli’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Servergazi Parkı

Piknik yapmak için uygun olan bu parkta piknik alanlarının dışında, yürüyüş yolları, çocuk oyun parkı, restoran ve büfeler de bulunur. Son derece sakin bir mekân olan bu park, şehir hayatından sıkılan ve kafa dinlemek isteyenlerin adresi.

Bağbaşı Kent Ormanı

Şehir merkezine 2 km mesafede bulunan Bağbaşı Kent Ormanı, kızılçam, fıstık çamı, sedir gibi zengin bitki örtüsüne sahip yerlerden birisidir. Piknik yapabileceğiniz bu mesire alanı, doğal güzelliğiyle gelenleri büyülemiştir.

Karataş Mesireliği

Doğal güzelliğiyle göz dolduran bu mesire alanı, serin yapısıyla özellikle yaz aylarında pek çok kişinin kaçamak adresidir. Buraya gelen ziyaretçilerin tüm ihtiyacını karşılayan mesire alanı, özellikle piknikçilerin tercih ettiği yerlerden birisidir.

Denizli Piknik Alanları - Denizli’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Denizli Piknik Yerleri

Denizli doğal güzellikleriyle ünlü şehirlerimizden birisidir. Her yıl çok sayıda turistin uğrak yeri olan bu şehirde piknik yapmak isteyenler için çok sayıda mesire alanı bulunur. Bunlar; Sümer Parkı, Sevindik Parkı, Kaynarca Deresi Parkı, Gümüşçay Deresi Parkı, Çakıroluk Yaylası şeklinde çeşitlilik gösterir.

Denizli Piknik Alanları - Denizli’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Denizli Mesire Alanları

Denizli'de gidilecek mesire alanları oldukça fazladır. Bunlardan birkaçı şu şekildedir;

  • Yunus Emre Koruluğu Parkı
  • Cankurtaran
  • Çal Kumral Mesireliği
  • Hisar Değirmenleri
  • Alacain
  • Evkara Çamlığı
  • Turfanyüzü
SON DAKİKA