Denizli Piknik Alanları - Denizli’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Denizli Piknik Alanları

Denizli'de piknik yapabileceğiniz, doğa ile iç içe vakit geçirebileceğiniz çok sayıda piknik alanı vardır. Tarihi yapılarının yanı sıra doğal güzellikleriyle dikkat çeken Denizli'de piknik yapabileceğiniz mekânlar şu şekildedir;

Adalet Parkı

Göleti, şelalesi ve süs havuzlarının dışında çocuklar için oyun parkı, basketbol ve voleybol sahaları olan bu mesire alanı, piknik yapmak için son derece idealdir. Yeşilliğin arasında, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen kişilerin tercih ettiği bu park, kafa dinlemek için de birebirdir.

Eskihisar Parkı

Sentetik Kızak'ın bulunduğu bu park; yürüyüş parkurları, çocuk oyun parkı, spor aletleri, wc gibi çeşitli özeliklere sahip bir mekândır. Piknik için uygun bu parkta büfe de bulunuyor. Şehir merkezinde bulunan bu sakin park, bölge halkının da sıkça tercih ettiği bir yerdir.