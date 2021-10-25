Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Denizli’de cinsel ilişki şantajı: İki kadın sokakta kapıştı! Bir tokatla yere serdi!
Giriş Tarihi: 25.10.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 11:44

Denizli’de cinsel ilişki şantajı: İki kadın sokakta kapıştı! Bir tokatla yere serdi!

Denizli'deki cinsel ilişki şantajı ortalığı karıştırdı. Babasının tuzağa düşürüldüğünü belirten genç kız, yabancı uyruklu kadına saldırdı. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı

Denizli’de cinsel ilişki şantajı: İki kadın sokakta kapıştı! Çevredekiler şaştı kaldı!

DENİZLİ'DE ORTALIK KARIŞTI

Denizli'de cinsel ilişki şantajı: İki kadın sokakta kapıştı. Olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde bulunan Candoğan Parkı'nda meydana geldi.

Denizli’de cinsel ilişki şantajı: İki kadın sokakta kapıştı! Çevredekiler şaştı kaldı!

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kadın, yasak ilişki yaşadığı yaşlı adamdan şantaj yaparak 10 bin TL para aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Denizli’de cinsel ilişki şantajı: İki kadın sokakta kapıştı! Çevredekiler şaştı kaldı!

CİNSEL İLİŞKİ ŞANTAJI

Yaşlı adam kızı ve oğlu ile kent merkezinde dolaşırken, şantajlarına devam ettiği öne sürülen yabancı uyruklu kadınla karşı karşıya geldi.

Denizli’de cinsel ilişki şantajı: İki kadın sokakta kapıştı! Çevredekiler şaştı kaldı!

BİR TOKATLA YERE SERDİ

Öfkesine hakim olamayan yaşlı adam, bir tokatla kendisini şantaj ettiğini ileri sürdüğü yabancı uyruklu kadını yere serdi.

Denizli’de cinsel ilişki şantajı: İki kadın sokakta kapıştı! Çevredekiler şaştı kaldı!

Babasının ardından kadına saldıran genç kadın da onlarca kişinin bakışları arasında yabancı uyruklu kadını dakikalarca tekme tokat dövdü.

SON DAKİKA