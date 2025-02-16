Haberler
Yaşam
Denizli'de insanlık dışı olay! Ayaklarını bağladı çöp konteynerine attı! Görüntüler dehşete düşürdü
Giriş Tarihi: 16.02.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
22:24
Denizli'de insanlık dışı olay! Ayaklarını bağladı çöp konteynerine attı! Görüntüler dehşete düşürdü
Denizli'deki gayriinsani olay herkesi şoke etti. Görüntüler kan dondurdu. Denizli'nin Çivril ilçesinde, çöp konteynerinde ayakları iple bağlanmış 'Pekinez' cinsi köpek bulundu. Köpeği bulan ve bir evin güvenlik kamerasından, hayvanın bir kadın tarafından çöp kovası içinde getirilip, konteynere atıldığının belirleyen Çetin Orhan isimli kişi, savcılığa duyurusunda bulunuldu.