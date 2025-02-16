Denizli’de insanlık dışı olay! Ayaklarını bağladı çöp konteynerine attı! Görüntüler dehşete düşürdü

Sonra veterinere götürerek tedavisine başladık. Halen çok korkuyor, bunu yapan kimse bulunup hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Gerekli yerlere müracaatımızı yaptık. Görüntülerden kim olduğunu anlamak biraz zor ama belki tanıyan olur. Kandil günü ayaklarını bağlayarak bir canı çöp konteynerine atmak insanlık dışı bir olay. Sahiplendirmek istese sahiplenen olurdu" dedi.