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Haberler Yaşam Denizli'de insanlık dışı olay! Ayaklarını bağladı çöp konteynerine attı! Görüntüler dehşete düşürdü
Giriş Tarihi: 16.02.2025 22:24 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 22:24

Denizli'de insanlık dışı olay! Ayaklarını bağladı çöp konteynerine attı! Görüntüler dehşete düşürdü

Denizli'deki gayriinsani olay herkesi şoke etti. Görüntüler kan dondurdu. Denizli'nin Çivril ilçesinde, çöp konteynerinde ayakları iple bağlanmış 'Pekinez' cinsi köpek bulundu. Köpeği bulan ve bir evin güvenlik kamerasından, hayvanın bir kadın tarafından çöp kovası içinde getirilip, konteynere atıldığının belirleyen Çetin Orhan isimli kişi, savcılığa duyurusunda bulunuldu.

Denizli’de insanlık dışı olay! Ayaklarını bağladı çöp konteynerine attı! Görüntüler dehşete düşürdü

Olay, geçen 13 Şubat'ta Stadyum Mahallesi 309 Sokak'ta meydana geldi. Çöp dökmeye giden Çetin Orhan, konteynerde ayakları iple bağlanmış bir köpek olduğunu fark etti. Orhan, köpeği çöpten çıkarıp, ayaklarındaki ipi çözdü.

Denizli’de insanlık dışı olay! Ayaklarını bağladı çöp konteynerine attı! Görüntüler dehşete düşürdü

Ardından da evine götürüp bakımını ve gerekli sağlık kontrollerini yaptırdı. Orhan, ardından da çevrede güvenlik kameralarını araştırmaya başladı.

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Denizli’de insanlık dışı olay! Ayaklarını bağladı çöp konteynerine attı! Görüntüler dehşete düşürdü

Çetin Orhan, konteynerin yakınındaki bir evin güvenlik kameralarından köpeğin bir kadın tarafından çöpe atıldığını belirledi. Kadının çöp kovası içinde köpeği getirip, attığı ardından da dönüp arkasını gittiği tespit edildi. Görüntülerde, köpeğinden çöp konteynerinden kurtulmaya çalışması da yer aldı. Eşi Ceren Orhan ile köpeği sahiplenen Çetin Orhan, görüntülerle savcılığa gidip, suç duyurusunda bulundu.

Denizli’de insanlık dışı olay! Ayaklarını bağladı çöp konteynerine attı! Görüntüler dehşete düşürdü

'İNSANLIK DIŞI BİR OLAY'

Köpeğin 'Pekinez' cinsi olduğunu belirten Ceren Orhan, "İlk bulduğumuzda korkudan titriyordu. Üstü kir ve dikenlerle doluydu. Tek tek temizledik, tüylerini kesip yıkadık.

Denizli’de insanlık dışı olay! Ayaklarını bağladı çöp konteynerine attı! Görüntüler dehşete düşürdü

Sonra veterinere götürerek tedavisine başladık. Halen çok korkuyor, bunu yapan kimse bulunup hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Gerekli yerlere müracaatımızı yaptık. Görüntülerden kim olduğunu anlamak biraz zor ama belki tanıyan olur. Kandil günü ayaklarını bağlayarak bir canı çöp konteynerine atmak insanlık dışı bir olay. Sahiplendirmek istese sahiplenen olurdu" dedi.

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