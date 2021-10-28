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Haberler Yaşam Denizli'de korkunç olay! Şebnem Şirin boğazı kesilerek öldürüldü
Giriş Tarihi: 28.10.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 09:12

Denizli'de korkunç olay! Şebnem Şirin boğazı kesilerek öldürüldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şebnem Şirin (25), evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (25) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

BERKAN ÇETİN
Denizli’de korkunç olay! Şebnem Şirin boğazı kesilerek öldürüldü

SON DAKİKA: DENİZLİ'DE KORKUNÇ OLAY! KIZ ARKADAŞININ BOĞAZINI KESTİ

Denizli’de korkunç olay! Şebnem Şirin boğazı kesilerek öldürüldü

Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez Denizli'den geldi.

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Denizli’de korkunç olay! Şebnem Şirin boğazı kesilerek öldürüldü

Olay, saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi.

Denizli’de korkunç olay! Şebnem Şirin boğazı kesilerek öldürüldü

Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Denizli’de korkunç olay! Şebnem Şirin boğazı kesilerek öldürüldü

Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti.

SON DAKİKA