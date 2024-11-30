Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor: İşte il il teslime hazır konut sayısı...

Her bir konutun tamamlanması için adeta zamanla yarışılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda TOKİ, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO) ve Yüksek İhtisas Gayrimenkul Müdürlüğü (YİGM) iş birliğiyle başlatılan konut inşa çalışmaları hızla ilerliyor. Bugüne kadar toplamda 155 bin 124 konut tamamlanarak depremzedelere hazır hale getirildi.