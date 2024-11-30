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Giriş Tarihi: 30.11.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 07:04

Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor: İşte il il teslime hazır konut sayısı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesini ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Asrın felaketinin yaraları, yüzlerce şantiyede binlerce çalışanın özverisiyle sarılmaya devam ederken, 6 Şubat depremlerinin vurduğu şehirlerde depremzedeler için bugüne kadar 155 bin konut tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Kahramanmaraş'ta konut teslim törenine katılacak.

Muhammed UZUN
Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor: İşte il il teslime hazır konut sayısı...

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 11 ilde büyük yıkımlara yol açtı. Binlerce bina yerle bir olurken, en az 50 bin kişi hayatını kaybetti.

Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor: İşte il il teslime hazır konut sayısı...

Asrın felaketinin ardından başlatılan yaraları sarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, afetzedeler için yapılan konutlar da tamamlanmaya başladı.

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Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor: İşte il il teslime hazır konut sayısı...

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMA VAR

Deprem bölgesinde yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Şantiyelerde iş makinelerinin sesi gece gündüz dinmiyor; mühendisler, işçiler ve teknik ekipler yoğun bir tempoyla bölgeyi yeniden inşa etmek için özveriyle çalışıyor.

Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor: İşte il il teslime hazır konut sayısı...

Her bir konutun tamamlanması için adeta zamanla yarışılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda TOKİ, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO) ve Yüksek İhtisas Gayrimenkul Müdürlüğü (YİGM) iş birliğiyle başlatılan konut inşa çalışmaları hızla ilerliyor. Bugüne kadar toplamda 155 bin 124 konut tamamlanarak depremzedelere hazır hale getirildi.

Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor: İşte il il teslime hazır konut sayısı...

İŞTE İL İL TESLİME HAZIR KONUT SAYILARI

Afet bölgelerinde inşa edilen konut sayıları şu şekilde:

Adana: 3 bin 872
Adıyaman: 24 bin 625
Diyarbakır: 7 bin 098
Elazığ: 5 bin 481

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