Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’a gidecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesini ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Asrın felaketinin yaraları, yüzlerce şantiyede binlerce çalışanın özverisiyle sarılmaya devam ederken, 6 Şubat depremlerinin vurduğu şehirlerde depremzedeler için bugüne kadar 155 bin konut tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Kahramanmaraş'ta konut teslim törenine katılacak.