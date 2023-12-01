Deprem enkazında 108 saat kalmıştı: Ceset torbasından zeybek oyununa!

60 yaşındaki Ayşe Keskin, 6 Şubat'taki depreme Adıyaman'daki evlerinde yakalandı. 108 saat enkaz altında. Eline geçirdiği bir fayans parçasını betona vurarak yardım çığlıkları attı. 5 gün sonra enkazdan yaralı çıktı. Lisedeyken milli folklorcu olarak dünya şampiyonluğu alan 60 yaşındaki Ayşe Keskin'in, depremden sonra iki bacağını da kurtarılamadı. 10 aydır Başakşehir'deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Keskin, protezleriyle ayağa kalkacağı günü iple çekti. Çünkü en büyük hayali, oğlu Berat Keskin ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için yapacakları gösteride zeybek oynamaktı. Berat Keskin ise "İstanbul'a geldiğimde ceplerimi boşaltırken sol cebimden annem için aldığım ceset torbası çıktı. Ben İstanbul'a bununla geldim, şimdi karşılıklı zeybek oynayabilmenin mutluluğunu tarif edemem" diye konuştu.