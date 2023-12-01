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Haberler Yaşam Deprem enkazında 108 saat kalmıştı: Ceset torbasından zeybek oyununa!
Giriş Tarihi: 01.12.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 11:04

Deprem enkazında 108 saat kalmıştı: Ceset torbasından zeybek oyununa!

60 yaşındaki Ayşe Keskin, 6 Şubat'taki depreme Adıyaman'daki evlerinde yakalandı. 108 saat enkaz altında. Eline geçirdiği bir fayans parçasını betona vurarak yardım çığlıkları attı. 5 gün sonra enkazdan yaralı çıktı. Lisedeyken milli folklorcu olarak dünya şampiyonluğu alan 60 yaşındaki Ayşe Keskin'in, depremden sonra iki bacağını da kurtarılamadı. 10 aydır Başakşehir'deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Keskin, protezleriyle ayağa kalkacağı günü iple çekti. Çünkü en büyük hayali, oğlu Berat Keskin ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için yapacakları gösteride zeybek oynamaktı. Berat Keskin ise "İstanbul'a geldiğimde ceplerimi boşaltırken sol cebimden annem için aldığım ceset torbası çıktı. Ben İstanbul'a bununla geldim, şimdi karşılıklı zeybek oynayabilmenin mutluluğunu tarif edemem" diye konuştu.

Deprem enkazında 108 saat kalmıştı: Ceset torbasından zeybek oyununa!

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedavi gören engelli hastalar , 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için haftalardır hazırlandıkları halk oyunları gösterisinde, refakatçileri ve tedavilerini gerçekleştiren sağlık mensupları ile zeybek ve Ankara havası oynadı. Gösteri için son provalarını yapan hastalar arasında, 6 Şubat depreminden bu yana hastanede tedavi gören depremzedeler de vardı.

Deprem enkazında 108 saat kalmıştı: Ceset torbasından zeybek oyununa!

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Koordinatörü Prof. Dr. Evrim Coşkun, 12 engelli hastanın yer aldığı halk oyunları gösterisiyle engelli bireylerin herşeyi başarabileceklerini göstermeyi amaçladıklarını kaydetti. Gösteri için hazırlanan hastalar arasında 6 Şubat felaketini Adıyaman'da yaşayan 60 yaşındaki Ayşe Keskin ile 30 yaşındaki oğlu Berat Furkan Keskin de vardı. Enkaz altında 5 gün yaşam savaşı veren ve yaralı olarak çıkarıldıktan sonra her iki bacağı da ampute edilen Ayşe Keskin, yaşadıklarını ilk kez anlatırken, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

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Deprem enkazında 108 saat kalmıştı: Ceset torbasından zeybek oyununa!

Depremin 5. günü enkazdan yaralı olarak çıkarıldıktan sonra ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilen ve önce Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 1 ay entübe şekilde yaşam mücadelesi veren Ayşe Keskin'in her iki bacağı da ampute edildi. Fizik tedavi için Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledilen Keskin, oğlu Berat Keskin'le 10 aydır hastanede tedavi görüyor. Protezi için aylardır bekleyen ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yapacakları halk oyunları gösterisinden hemen önce protezlerine kavuşan Ayşe Keskin, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Deprem enkazında 108 saat kalmıştı: Ceset torbasından zeybek oyununa!

Keskin, "Eşim, oğlum ve ben 4. katta oturuyorduk. 2 dakika içerisinde Rabbim verdiği emanetleri aldı. Oğlum ilk depremde çocuk odasındaydı, pencereden dışarıya 4. kattan düştü; ona birşey olmadı. Eşimin yatak odasında üzerine kolon düşmesinden sonra sesini duyamadık. Benimse ilk depremde ayaklarıma kolon düştü.

Deprem enkazında 108 saat kalmıştı: Ceset torbasından zeybek oyununa!

İkinci depremde de kolonun üzerine tavan düştü. Enkaz altında geçirdiğim. İş makinalarıyla girelim dediklerini duydum. Sol kolum hareket ediyordu; sol kolumla altımdan bir fayans parçası aldım ve beş defa yukarıya vurdum. O anda bir tane termal kamera gelmiş, sesi duyar gibi olmuşlar canlı var diye. Ondan sonra rahatladım mı bayıldım mı bilmiyorum. 5 günün sonuna kadar kendimdeydim" dedi.

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