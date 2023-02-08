Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Türkiye risk haritası ve fay hattı sorgulama ekranı araştırmaları sürüyor. Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Adıyaman'ı da etkileyen yüzyılın en büyük depreminde can kaybı sayısı da artıyor. Öte yandan AFAD'ın hazırladığı fay hattı sorgulama ekranı ve Türkiye deprem risk haritası da vatandaşların da gündeminde. Peki, Türkiye'de en riskli deprem bölgeleri hangileri? İşte evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusunun yanıtını bulacağınız sorgulama ekranı ve detaylar.