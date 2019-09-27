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için uzmanlar uyarıyor! Depremde telefonlarınızın kullanılabilir olmasını istiyorsanız bunları yapın!

En son yaşanan depremi ile birlikte son zamanlarda sıkça yaşanan depremler vatandaşları epey korkuttu. Hem panik hem korku hem de tedirginliğin arttığı anlarında en önemli ama en zor şey; iletişim kurmaktır. Herkes ailelerine, kendinden uzak yaşayan akrabalarına, arkadaşlarına ulaşmak, onlardan haberdar olmak, kendileri ile ilgili de bilgi vermek için telefonlarına sarılıyor. Deprem anında ve sonrasındaki en önemli şeylerden biri olan telefon yani iletişim bir süre sonra mecbur ve gerekli hale geliyor. Ancak iletişim hatlarındaki yoğunluk, operatörlerin çekmeyişi ve telefonların uzun süre kullanılamıyor olması paniği giderek arttırmakta. Peki; depremde telefonlarımızı nasıl kullanabilir, kolayca iletişime geçebiliriz? İşte depremde telefonlarınızın kullanılabilir olmasını istiyorsanız bunları yapın!

Giriş Tarihi: 27.09.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 11:53
Deprem için uzmanlar uyarıyor! Depremde telefonlarınızın kullanılabilir olmasını istiyorsanız bunları yapın!

Teknik Üniversitesi (İTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha, gibi kriz anlarında telefonlarımızı nasıl kolayca kullanabileceğimize dair bilgiler verdi. Burada önemli olanın telefon görüşmesi değil, mesajlaşma olduğunu belirtti. "Mesajlaşarak haberleşilirse şebekede trafik olmaz ve ses kanalı şebekelerde kullanılır hale gelir. Bu da ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşlarının kriz anlarında sesli görüşme yapabilmesini sağlar." dedi.

Deprem anında telefonlarınızın kullanılabilir olmasını istiyorsanız bunları yapın!

Deprem için uzmanlar uyarıyor! Depremde telefonlarınızın kullanılabilir olmasını istiyorsanız bunları yapın!

'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki sonrasında telefon şebekelerinde sorun yaşanmaya başladı ve çok sayıda kullanıcı sesli arama gerçekleştiremedi. AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha, deprem sonrası şebekelerde problem yaşanmasının temel sebebinin, çok sayıda kullanıcının aynı anda sesli arama yapma talebinde bulunması olduğunu söyledi.

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Deprem için uzmanlar uyarıyor! Depremde telefonlarınızın kullanılabilir olmasını istiyorsanız bunları yapın!

esnasında sallantılardan dolayı bazı santrallerde elektrik kesintisi yaşanmış veya sistemlerin kendisini kapatmış olabileceğini aktaran Karaçuha, "Bu durumlar gerçekleşme ihtimali olsa da düşük olasılığa sahip. Deprem sonrasında şebeke problemi yaşanması herkesin aynı anda sesli arama yapmaya çalışmasından kaynaklanıyor." diye konuştu.

Deprem için uzmanlar uyarıyor! Depremde telefonlarınızın kullanılabilir olmasını istiyorsanız bunları yapın!

Karaçuha, sesli aramalarda problem yaşanmasına rağmen WhatsApp aracılığıyla iletişimin sağlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şebekelerde ses, veri gibi farklı kanallar bulunuyor. WhatsApp aracılığıyla sağlanan iletişim, ses kanalından farklı bir kanalda gerçekleşiyor. Bu nedenle sesli aramalarda problem yaşanırken WhatsApp'la yapılan haberleşmelerde şebeke bunu kaldırabiliyor. gibi kriz anlarında gerekli olmadıkça telefon görüşmesi yapılmamalı, mesajlaşma tercih edilmeli. Mesajlaşarak haberleşilirse şebekede trafik olmaz ve ses kanalı şebekelerde kullanılır hale gelir. Bu da ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşlarının kriz anlarında sesli görüşme yapabilmesini sağlar.

Deprem için uzmanlar uyarıyor! Depremde telefonlarınızın kullanılabilir olmasını istiyorsanız bunları yapın!

"DÜNYADA HİÇBİR ŞEBEKE BÖYLE BİR TRAFİĞİ KALDIRAMAZ"

Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha, dünyada hiçbir ülkenin kriz anlarında yoğun talebi karşılayabilecek bir telefon şebeke altyapısına sahip olmadığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

Deprem için uzmanlar uyarıyor! Depremde telefonlarınızın kullanılabilir olmasını istiyorsanız bunları yapın!

" anında iletişimin kesilmesinin ana sebebi anlaşılır olması açısından şöyle açıklanabilir: 'daki herkes arabasını alıp boğaz köprüsüne gitmeye kalksa o kadar arabanın köprüden geçmesi mümkün değil. Dolayısıyla deprem anında herkes telefona sarılıp eşini, dostunu aramaya kalkınca iletişim sistemlerindeki trafiğin artmasına bağlı olarak sistem kilitleniyor ve iletişimde kesintiler meydana geliyor. Dünyada hiçbir şebeke böyle bir trafiği kaldıramaz. Herkesin aynı anda sesli arama yaptığı bir durumda sistemin çalışır halde olması şebeke kurulum maliyetlerini 10 kat artırır. Şebekenin bu talebi karşılaması teknik olarak imkan dahilinde fakat ekonomik bir seçim olmadığı için ABD dahil olmak üzere hiçbir ülkede bu şekilde bir altyapı bulunmuyor."

Deprem için uzmanlar uyarıyor! Depremde telefonlarınızın kullanılabilir olmasını istiyorsanız bunları yapın!
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