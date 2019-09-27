Deprem için uzmanlar uyarıyor! Depremde telefonlarınızın kullanılabilir olmasını istiyorsanız bunları yapın!

En son yaşanan İstanbul depremi ile birlikte son zamanlarda sıkça yaşanan depremler vatandaşları epey korkuttu. Hem panik hem korku hem de tedirginliğin arttığı deprem anlarında en önemli ama en zor şey; iletişim kurmaktır. Herkes ailelerine, kendinden uzak yaşayan akrabalarına, arkadaşlarına ulaşmak, onlardan haberdar olmak, kendileri ile ilgili de bilgi vermek için telefonlarına sarılıyor. Deprem anında ve sonrasındaki en önemli şeylerden biri olan telefon yani iletişim bir süre sonra mecbur ve gerekli hale geliyor. Ancak iletişim hatlarındaki yoğunluk, operatörlerin çekmeyişi ve telefonların uzun süre kullanılamıyor olması paniği giderek arttırmakta. Peki; depremde telefonlarımızı nasıl kullanabilir, kolayca iletişime geçebiliriz? İşte depremde telefonlarınızın kullanılabilir olmasını istiyorsanız bunları yapın!