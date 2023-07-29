Deprem konutları bitme aşamasına geldi, Kasım’da teslim...

Başkan Gürbüz, "Elbistan depreminin üzerinden 5 ay gibi bir süre geçti ve Allah'a hamd olsun binalarımız yükselmeye başladı. Yaklaşık 20 bin bağımsız bölümümüzü kaybettik biz ilçemizde. 4 kişilik ortalama olarak kabul ederseniz yaklaşık 80 bin nüfusun barınma alanının yenilenmesi gerekiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, İller Bankası, Emlak Konut yetkilileri geldiler depremin hemen ilk anlarından itibaren sağlam zeminler tespit edilip temeller atıldı. Bugün yaklaşık yüzde 70 oranında bitmiş binalarımız var. Kasım ayında biz bunların bir kısmının teslim edilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.