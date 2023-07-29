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Deprem konutları bitme aşamasına geldi, Kasım'da teslim...
Giriş Tarihi: 29.07.2023 14:42
Güncelleme Tarihi: 29.07.2023
15:22
Deprem konutları bitme aşamasına geldi, Kasım'da teslim...
Depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde afetzede vatandaşlar için yapımı devam eden toplu konutlarla ilgili bilgi veren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Bugün yaklaşık yüzde 70 oranında bitmiş binalarımız var. Kasım ayında biz bunların bir kısmının teslim edilmesini hedefliyoruz" dedi.