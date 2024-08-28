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Giriş Tarihi: 28.08.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:39

Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleriyle 28 Ağustos güncel deprem verileri

Son günlerde ülkemizde sık sık depremler meydana gelirken AFAD ve Kandilli verileriyle anlık olarak güncel bir şekilde yayınlanıyor. İrili ufaklı sarsıntıların yaşandığı bölgelerin güncel verileri anlık olarak paylaşılıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları!

Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleriyle 28 Ağustos güncel deprem verileri

Son günlerde ülkemizde yaşanan irili ufaklı sarsıntılar vatandaşları korkuttu. Yaşadığı bölge ve çevresinde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakarak; en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini öğrenebiliyor.İşte, 28 Ağustos 2024 deprem verileri...

Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleriyle 28 Ağustos güncel deprem verileri

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

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Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleriyle 28 Ağustos güncel deprem verileri

Büyüklük:2.5 (ML)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih(UTC):28-08-2024 05:02:58
Enlem:37.8839
Boylam:36.3103
Derinlik:7 (KM)

Büyüklük:2.8 (ML)
Yer:Nurdağı (Gaziantep)
Tarih(UTC):28-08-2024 02:38:48
Enlem:37.1447
Boylam:36.6942
Derinlik:9.06 (KM)

Büyüklük:2.7 (ML)
Yer:Akdeniz - [33.60 km] Kaş (Antalya)
Tarih(UTC):27-08-2024 23:57:07
Enlem:35.9639
Boylam:29.3822
Derinlik:7 (KM)

Büyüklük:2.7 (ML)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih(UTC):27-08-2024 19:09:41
Enlem:38.3247
Boylam:38.7022
Derinlik:11.78 (KM)

Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleriyle 28 Ağustos güncel deprem verileri

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) resmi web adresi üzerinden paylaşılan listede güncel olan depremler başta olmak üzere tüm deprem verileri sıralanmaktadır.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleriyle 28 Ağustos güncel deprem verileri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından resmi web adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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