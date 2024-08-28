Giriş Tarihi: 28.08.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
11:39
Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleriyle 28 Ağustos güncel deprem verileri
Son günlerde ülkemizde sık sık depremler meydana gelirken AFAD ve Kandilli verileriyle anlık olarak güncel bir şekilde yayınlanıyor. İrili ufaklı sarsıntıların yaşandığı bölgelerin güncel verileri anlık olarak paylaşılıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları!