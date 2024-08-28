Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleriyle 28 Ağustos güncel deprem verileri

Son günlerde ülkemizde yaşanan irili ufaklı sarsıntılar vatandaşları korkuttu. Yaşadığı bölge ve çevresinde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakarak; en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini öğrenebiliyor.İşte, 28 Ağustos 2024 deprem verileri...