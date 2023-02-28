DEPREM SON DAKİKA 28 Şubat | Deprem ölü sayısı AFAD tarafından açıklandı! Kahramanmaraş deprem vefat sayısı kaç oldu?

Son dakika deprem haberleri AFAD ile üç haftanın sonunda takip edilmeye devam ediyor. Yüzyılın felaketinde ilk günden bu zamana kadar deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı acı bilançoyu gözler önüne seriyor. 11 ilde yıkıcı etkiler bırakan felakette deprem vefat sayısı, arama kurtarma çalışmaları, yıkılan bina sayısı en çok sorgulananlar arasında. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde toplanan verilerle araştırmalar bugün de gündemdeki yerini aldı. Peki, Kahramanmaraş depremi can kaybı kaç oldu, arttı mı? İşte, deprem vefat sayısı 28 Şubat verileri…