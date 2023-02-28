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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA 28 Şubat | Deprem ölü sayısı AFAD tarafından açıklandı! Kahramanmaraş deprem vefat sayısı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 28.02.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 09:43

DEPREM SON DAKİKA 28 Şubat | Deprem ölü sayısı AFAD tarafından açıklandı! Kahramanmaraş deprem vefat sayısı kaç oldu?

Son dakika deprem haberleri AFAD ile üç haftanın sonunda takip edilmeye devam ediyor. Yüzyılın felaketinde ilk günden bu zamana kadar deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı acı bilançoyu gözler önüne seriyor. 11 ilde yıkıcı etkiler bırakan felakette deprem vefat sayısı, arama kurtarma çalışmaları, yıkılan bina sayısı en çok sorgulananlar arasında. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde toplanan verilerle araştırmalar bugün de gündemdeki yerini aldı. Peki, Kahramanmaraş depremi can kaybı kaç oldu, arttı mı? İşte, deprem vefat sayısı 28 Şubat verileri…

DEPREM SON DAKİKA 28 Şubat | Deprem ölü sayısı AFAD tarafından açıklandı! Kahramanmaraş deprem vefat sayısı kaç oldu?

Deprem ölü sayısı son dakika araştırılmaya devam ediyor. Yüzyılın felaketi ardından Hatay ve Malatya merkezli depremler de yeni enkazlar meydana getirdi. Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğini her fırsatta hatırlatan yetkililer çalışmalara devam ediyor. Deprem ölen sayısı ve toplam yıkılan bina sayısı artçı sarsıntılar ardından da güncelleniyor. Kahramanmaraş deprem vefat sayısı AFAD tarafından paylaşılıyor. Peki, depremde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı? İşte, 28 Şubat güncel can kaybı…

DEPREM SON DAKİKA 28 Şubat | Deprem ölü sayısı AFAD tarafından açıklandı! Kahramanmaraş deprem vefat sayısı kaç oldu?

MALATYA'DA 5.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan büyük Kahramanmaraş depremi ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Malatya Yeşilyurt merkezli 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremde yeni enkaz alanları oluştu. 29 bina yıkılırken son depremden kaynaklı 1 kişinin vefat ettiği 110 kişinin yaralandığı bilgisi AFAD tarafından paylaşıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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DEPREM SON DAKİKA 28 Şubat | Deprem ölü sayısı AFAD tarafından açıklandı! Kahramanmaraş deprem vefat sayısı kaç oldu?

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi sonrasında meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik iki Hatay depremi ağır hasarlı bazı binaların yıkılmasına neden olmuştu.

Hatay merkezli depremler sebebiyle enkaz altında kalanlar için yeni çalışmalar başlatılmış ve son depremden kaynaklı 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 18'i ağır 294 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

DEPREM SON DAKİKA 28 Şubat | Deprem ölü sayısı AFAD tarafından açıklandı! Kahramanmaraş deprem vefat sayısı kaç oldu?

Deprem bölgesinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Enkaz çalışmalarında sona yaklaşılırken Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölü ve yaralı sayısı AFAD tarafından açıklanıyor.

AFAD'tan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 44.374 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

DEPREM SON DAKİKA 28 Şubat | Deprem ölü sayısı AFAD tarafından açıklandı! Kahramanmaraş deprem vefat sayısı kaç oldu?

KAHRAMANMARAŞ'TA FABRİKA ÇÖKTÜ: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Öte yandan, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi' ne bağlı Karaziyaret mahallesinde depremde hasar gören bir metal fabrikasında içeri giren işçilerin tencere tabak gibi eşyaları kurtarmak istedikleri sırada çökme meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçinin öldüğü, 4 işçinin yaralandığı bildirildi.

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