Deprem vefat sayısı ve kaç yaralı olduğu bilgileri vatandaşlar tarafından aratılıyor. 6 Şubat'ta yaşanan iki büyük deprem sonrası 7 günlük Milli Yas ilan edilirken, 10 ilde eğitime bir süre ara verildi. Kurtarma çalışmaları 11. güne girilirken de devam ediliyor. İşte güncel deprem ölü ve yaralı sayısı