6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası deprem ölü ve yaralı sayısı vatandaşlar tarafından soruluyor. 9 saat arayla meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 35 bini geçti. Etkilenen iller arasında Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay bulunuyor. Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı güncel bilgilerle paylaşılıyor. Peki, depremde kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? İşte 16 Şubat 2023 deprem vefat sayısı hakkında detaylar