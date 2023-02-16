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Haberler Yaşam DEPREM VEFAT SAYISI SON DAKİKA: 16 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç?
Giriş Tarihi: 16.02.2023 08:15 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 08:15

DEPREM VEFAT SAYISI SON DAKİKA: 16 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası deprem ölü ve yaralı sayısı vatandaşlar tarafından soruluyor. 9 saat arayla meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 35 bini geçti. Etkilenen iller arasında Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay bulunuyor. Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı güncel bilgilerle paylaşılıyor. Peki, depremde kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? İşte 16 Şubat 2023 deprem vefat sayısı hakkında detaylar

DEPREM VEFAT SAYISI SON DAKİKA: 16 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç?

Deprem vefat sayısı ve kaç yaralı olduğu bilgileri vatandaşlar tarafından aratılıyor. 6 Şubat'ta yaşanan iki büyük deprem sonrası 7 günlük Milli Yas ilan edilirken, 10 ilde eğitime bir süre ara verildi. Kurtarma çalışmaları 11. güne girilirken de devam ediliyor. İşte güncel deprem ölü ve yaralı sayısı

DEPREM VEFAT SAYISI SON DAKİKA: 16 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç?

DEPREM 10 İLDE BÜYÜK BİR YIKIMA YOL AÇTI!

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Depremler Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da hissedildi. Büyük yıkıma yol açan depremin görüntüleri, oluşan inanılmaz hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

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DEPREM VEFAT SAYISI SON DAKİKA: 16 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç?

DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Deprem bölgesinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölü ve yaralı sayısı sürekli güncelleniyor.

DEPREM VEFAT SAYISI SON DAKİKA: 16 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Şubat Salı akşamı yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 bin 418 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

105 bin 505 vatandaşımızın yaralı olarak kurtarıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralılardan 13 bin 208'i halen hastanelerde tedavi altında olduğunu bildirdi.

DEPREM VEFAT SAYISI SON DAKİKA: 16 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç?

ARAMA KURTARMADA ZAMANLA YARIŞ DEVAM EDİYOR!

Kahramanmaraş depremi 10. gününde. AFAD başta olmak üzere birçok arama kurtarma ekibi, asker ve itfaiye eri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Saat saat kurtuluşlar gerçekleşmeye devam ederken bazı enkazlardan termal kamerayla ısı alınmaya devam ediyor. Saatler geçtikçe bilanço da artıyor.

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