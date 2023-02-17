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Giriş Tarihi: 17.02.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 07:34

Deprem ölü ve yaralı sayısı son dakika verileri: 17 Şubat 2023 Kahramanmaraş ölü ve yaralı sayısı kaç, kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı güncel olarak merak ediliyor. Yaşanan acı felaketin ardından toplamda 10 il büyük hasar gördü. Depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altındakileri arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'ın Arsuz ilçesinde ise en son 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Peki Deprem ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? 17 Şubat 2023 Kahramanmaraş ölü ve yaralı sayısı kaç, kaç bina yıkıldı?

Deprem ölü ve yaralı sayısı son dakika verileri: 17 Şubat 2023 Kahramanmaraş ölü ve yaralı sayısı kaç, kaç bina yıkıldı?

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler nedeniyle binlerce bina yerle bir oldu. Depremin ilk saatlerinden itibaren yurdun dört bir noktasından bölgeye ekipler sevk edilirken, enkaz altındakileri arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Peki Kahramanmaraş merkezli depremde kaç kişi öldü? AFAD deprem ölü sayısı son durumu paylaştı. İşte depremde vefat eden kişi sayısı ve son dakika gelişmeleri…

Deprem ölü ve yaralı sayısı son dakika verileri: 17 Şubat 2023 Kahramanmaraş ölü ve yaralı sayısı kaç, kaç bina yıkıldı?

DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde 12. güne girildi. Sahada çalışmalar devam ediyor. AFAD, 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi. Deprem, 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildi.

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 38 bin 44 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Deprem ölü ve yaralı sayısı son dakika verileri: 17 Şubat 2023 Kahramanmaraş ölü ve yaralı sayısı kaç, kaç bina yıkıldı?

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 4 bin 734 artçı deprem meydana gelmiştir. Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 38 bin 44 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 29 bin 160 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen ve görevi devam eden arama kurtarma personeli sayısı 11 bin 488'dir.

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Yerel Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri ve 9 bin 908 gönüllü dahil olmak üzere, sahada görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 264 bin 389'dur. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12 bin 600 araç sevk edilmiştir

Açıklamaya göre afet bölgelerine 38 Vali, 160 Mülki İdare Amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir. Ayrıca, uluslararası yardımların koordinasyonu için 12 büyükelçi ve 16 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgede görevlendirildi.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE SON DURUM

02:35: Bakan Koca: Hatay'da enkaz altından 261'inci saatte, bu gece kurtarılan Mustafa, tıbbi müdahalenin ardından ilk olarak, telefon numarasını hatırladığı bir yakınını aradı. Kardeşimiz Mustafa'yı bu kadar iyi görmekten çok mutluyuz.

01.40: Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Hatay'da depremden 261 saat sonra Mustafa Avcı adlı vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı. Avcı'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken enkazdan çıkarıldığı sırada el sallayıp ekipleri alkışlaması herkesi sevince boğdu.

00.09: AFAD: Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 38.044 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

AFAD ayrıca bölgedeki 2 büyük depremin ardından 4.734 artçı deprem meydana geldi.

Deprem ölü ve yaralı sayısı son dakika verileri: 17 Şubat 2023 Kahramanmaraş ölü ve yaralı sayısı kaç, kaç bina yıkıldı?
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Deprem ölü ve yaralı sayısı son dakika verileri: 17 Şubat 2023 Kahramanmaraş ölü ve yaralı sayısı kaç, kaç bina yıkıldı?
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