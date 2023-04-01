Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam HATAY DEPREM SON DAKİKA: Peş peşe sallandı! Az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 1 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 01.04.2023 17:06 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 17:06

HATAY DEPREM SON DAKİKA: Peş peşe sallandı! Az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 1 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Hatay deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre 6 dakika arayla Hatay Samandağ merkezli peş peşe deprem meydana geldi. Kahramanmaraş deprem felaketi ardından paniğe kapılan vatandaşlar az önce Hatay'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. 1 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile afet bölgesi ve fay hattı üzerinde son durum gelişmeleri takip ediliyor. İşte, Hatay deprem son dakika gelişmeleri...

HATAY DEPREM SON DAKİKA: Peş peşe sallandı! Az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 1 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre Hatay'da peş peşe iki deprem oldu. Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi ardından afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerinde bulunan şehirler her sarsıntı sonrası paniğe kapılıyor. Bölgedeki artçılar devam ederken Hatay Samandağ merkezli bir deprem meydana geldi. Bu noktada az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 1 Nisan 2023 Hatay deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

HATAY DEPREM SON DAKİKA: Peş peşe sallandı! Az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 1 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: HATAY'DA PEŞ PEŞE KORKUTAN DEPREM!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4,1 ve ilçenin 4 kilometre açığında Antakya Körfezinde 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 15.34'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 13,34 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HATAY DEPREM SON DAKİKA: Peş peşe sallandı! Az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 1 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

İlk depremin ardından, Samandağ ilçesinin yaklaşık 4 kilometre açığında Antakya Körfezi'nde 4,2 büyüklüğünde bi depem daha kaydedildi. İkinci deprem, saat 15.40'ta yerin yaklaşık 17,92 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

HATAY DEPREM SON DAKİKA: Peş peşe sallandı! Az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 1 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Samandağ (Hatay)

Tarih:2023-04-01

Saat:15:34:39 TSİ

Enlem:36.148 N

Boylam:35.904 E

Derinlik:13.34 km

HATAY DEPREM SON DAKİKA: Peş peşe sallandı! Az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 1 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.22 km] Samandağ (Hatay)

Tarih:2023-04-01

Saat:15:40:53 TSİ

Enlem:36.089 N

Boylam:35.901 E

Derinlik:17.92 km

SON DAKİKA