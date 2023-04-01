HATAY DEPREM SON DAKİKA: Peş peşe sallandı! Az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 1 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre Hatay'da peş peşe iki deprem oldu. Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi ardından afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerinde bulunan şehirler her sarsıntı sonrası paniğe kapılıyor. Bölgedeki artçılar devam ederken Hatay Samandağ merkezli bir deprem meydana geldi. Bu noktada az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 1 Nisan 2023 Hatay deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...