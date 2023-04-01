HATAY DEPREM SON DAKİKA: Peş peşe sallandı! Az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 1 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Hatay deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre 6 dakika arayla Hatay Samandağ merkezli peş peşe deprem meydana geldi. Kahramanmaraş deprem felaketi ardından paniğe kapılan vatandaşlar az önce Hatay'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. 1 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile afet bölgesi ve fay hattı üzerinde son durum gelişmeleri takip ediliyor. İşte, Hatay deprem son dakika gelişmeleri...