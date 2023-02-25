DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem vefat sayısı yükseliyor! AFAD açıklaması ile 25 Şubat 2023 deprem ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü?

Deprem son dakika haberleri 25 Şubat için araştırılmaya başladı. 7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi ardından gerçekleşen 6.4 ve 5.8'lik Hatay depremi 11 ilde yıkıcı etkiler bıraktı. Deprem vefat sayısı acı bilançoyu gözler önüne seriyor. İki il haricinde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı tüm çalışmaların tamamlanması ardından netleşecek. AFAD tarafından paylaşılan can kaybı ile son veriler takip ediliyor. Peki, depremde ölü sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? İşte, deprem vefat sayısı son durum ve deprem son dakika haberleri