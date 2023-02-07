Deprem sonrası görülen ezilme (crush) sendromu nedir, belirtileri ve bulguları nelerdir?

CRUSH SENDROMU NE DEMEK?

Crush Sendromu, genellikle deprem, maden kazası, patlama gibi olaylardan sonra görülen bir sendromdur. Crush Sendromunun uzun süreli sıkışma ve hareketsizlik sonucunda ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu sendromda kaslarda ağır ezilmeler ve yaralanmalar meydana gelir. Crush Sendromu sonucunda şok, böbrek yetmezliği, kalp ve solunum yetmezliği görülebilir.

Belirgin doku zedelenmesi ve kas nekrozu vardır. Kasların aşırı derecede ezilmesi, hızlı ve etkili bir tedavi uygulanmadığı durumda ölümle sonuçlanabilecek bir sürece ilerleyebilir.

CRUSH SENDROMU BELİRTİLERİ

Crush sendromunda büyük bir kas kütlesinde ezilme veya yaralanma meydana gelir.

Enkaz altında kalan, sıkışan uzuvlarda hareket bozuklukları ve şişme/gerginlik yaşanabilir. Bu uzuvda nabız hissedilmeyebilir.

Crush sendromlu kişi enkaz altından çıktığında sağlıklı görünebilir. Ancak bir süre sonra ezilen doku proteinleri kana karışır ve başta böbrek olmak üzere kalp ve akciğer bu durumdan etkilenir.

Crush sendromunun en dikkat çekici belirtisi idrarın renginin kahverengiye dönmesidir.

Halsizlik, ödem, düşük tansiyon görülebilir. Şok yaşanabilir.

Vücut kimyası bozulduğu için kusma, görülebilir.

Kanda üre, ürik asit, potasyum ve fosfat yükselebilir.