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Depremde ağır hasar alan binada hatılın içinden metal kap çıktı
Giriş Tarihi: 24.11.2023 15:29
Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
15:30
Depremde ağır hasar alan binada hatılın içinden metal kap çıktı
Adana'da depremde ağır hasar alan ve yıkımına başlanan İnci Apartmanı'nın hatıl adı beton bağlama unsurundan metal kap çıktı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, inşaat sürecinde şantiyede çalışırken yemek yiyen işçilerin metal kabı fark etmeden kalıbın içinde unutmuş olabileceğini söyledi.