Depremde ağır hasar alan binada hatılın içinden metal kap çıktı

Şantiyede çalışan işçiler menemen yapmışlardır ya da birisi muziplik olsun diye bırakmıştır veya başka bir grup farkında olmadan pencerenin üzerine koymuştur. Denetimler daha sıkı yapılmalı. Planlama, projelendirme ve yapım sürecinde denetim çok önemlidir. Bu üçlü sacayağından birinin halkası kırılırsa bu yıkımlar kaçınılmaz olur."