Hava koşullarının kısa sürede hayati tehlike oluşturabildiği, dik kenarlı ve kayalarla kaplı Bavona Vadisi'nde nesiller boyunca yaşayan insanlar, doğal kaya oluşumlarının katmanlarını oyup kapı ve kuru taş duvarlar ekleyerek bunları barınak ve depoya dönüştürdü. Daha geniş Maggia Vadisi bölgesinde yaklaşık 405 örneği kayıt altına alınan bu yapıların en eskilerinin Orta Çağ'a kadar uzandığı belirtiliyor.

Vadideki ilk insan izleri Neolitik döneme dayanıyor ve o dönemde avcıların fırtınalardan korunmak için bu doğal kayalardan yararlandığı düşünülüyor. Topraklarının yalnızca yüzde 1,5'i tarıma elverişli olan vadide geleneksel Alp ahırlarının yanı sıra "splüi" adı verilen bu özel kaya yapıları İsviçre'de yalnızca burada görülüyor.