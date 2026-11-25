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Dev kayaların altını oyup ev yapmışlar! Sadece 11 kişi yaşıyor: Elektrik kullanmayı reddeden o köy
Giriş Tarihi: 25.11.2026 14:42
Dev kayaların altını oyup ev yapmışlar! Sadece 11 kişi yaşıyor: Elektrik kullanmayı reddeden o köy
Dağların arasına gizlenmiş bu sıra dışı vadide insanlar, yüzyıllar önce dev kayaların altını oyarak kendilerine barınaklar ve depolar inşa etti. Zorlu doğa koşullarına rağmen ayakta kalan taş evler, elektrik kullanmadan sürdürülen yaşam ve yalnızca 11 kişinin yıl boyunca burada ikamet etmesiyle bölge görenleri şaşırtıyor. Peki, İsviçre'nin bu gözlerden uzak vadisinde hayat nasıl devam ediyor?