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Haberler Yaşam Devletten anne babalara 1611 liralık dev destek! E devlet üzerinden başvur, PTT’den paranı al! İşte dev yardımın başvuru şartları!
Giriş Tarihi: 02.08.2022 15:53 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 15:54

Devletten anne babalara 1611 liralık dev destek! E devlet üzerinden başvur, PTT’den paranı al! İşte dev yardımın başvuru şartları!

Devletten okuyan çocuğu olan anne babalara 1611 liralık eğitim desteği yapılıyor. Başvuru şartı olarak okuyan çocuğu ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteden birinde aktif olarak kayıtlı olması gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklar için yapılan para yardımı, binlerce ailenin yüzünü güldürüyor. SED yardımı olarak geçen eğitim desteği başvuru şartları 2022 aratılıyor. SED yardımı geçici ve sürekli olarak kendi içerisinde ikiye ayrılırken, yapılacak yardımın türüne bakanlık karar veriyor. SED desteği başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor. İşte SED desteği yardımı hakkında detaylar!

Devletten anne babalara 1611 liralık dev destek! E devlet üzerinden başvur, PTT’den paranı al! İşte dev yardımın başvuru şartları!

DEVLETTEN SED İLE 1611 LİRALIK DEV DESTEK!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mahkeme kararı ile bakım tedbir kararı alınmış olan ve sosyal hizmetlerde bakılan veya bakım tedbir kararı alınan çocuklar için para yardımına SED deniyor. Para yardımı ile desteklenmediklerinde muhtaç ve yoksul konuma düşecek olan çocuklar için para desteği yapılmakta.

Çocukların ihtiyacını karşılamakta zorluk çeken yoksul ve muhtaç aileler, SED yardımına başvurabilmektedir.

Devletten anne babalara 1611 liralık dev destek! E devlet üzerinden başvur, PTT’den paranı al! İşte dev yardımın başvuru şartları!

SED DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

  • TC vatandaşı olmak
  • Hakkında mahkeme tarafından tedbir kararı alınmış, bu yüzden sosyal hizmetlerde bakılan ancak para yardımı ile desteklenmeleri durumunda aileleri veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar
  • Mahkeme tarafından tedbir kararı alınmamış ama para yardımı ile desteklenmedikleri durumda yoksul ve muhtaç konuma düşecek olan çocuklar
  • Deprem, sel vb. afetler ya da yangın vb. kazalar yüzünden kendisine ve çocuklarına bakamayacak duruma düşen velilerin çocukları
  • Hayati bir tehlikeye sahip hastalık ya da ameliyat gerektiren rahatsızlığı olan velilerin ya da vefat eden velilerin çocukları
  • Muhatçlık sınırının altında yaşayan(asgari ücretin üçte biri altında yaşayan aileler) SED yardımına başvurabiliyor
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Devletten anne babalara 1611 liralık dev destek! E devlet üzerinden başvur, PTT’den paranı al! İşte dev yardımın başvuru şartları!

SED BAŞVURU NASIL YAPILIR?

SED başvurusu yapmak isteyen aileler, ikametgahlarının bulunduğu yerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkez müdürlüğüne giderek başvurabilirler.

Ön başvuru e devlet üzerinden gerçekleştirilebilmekte.

Devletten anne babalara 1611 liralık dev destek! E devlet üzerinden başvur, PTT’den paranı al! İşte dev yardımın başvuru şartları!

SOSYAL EĞİTİM DESTEĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

SED yardımı için aileler şu belgeleri yanında bulundurmak zorunda:

Öğrenciye ait TC kimlik kartı aslı ve fotokopisi

Öğrenci belgesi

SED yardımı başvuru formu/dilekçesi

Öğrenci için sağlık kurulu raporu

Öğrencinin İŞ-KUR veya meslek kurslarına başvurduğuna ilişkin belgeler

Devletten anne babalara 1611 liralık dev destek! E devlet üzerinden başvur, PTT’den paranı al! İşte dev yardımın başvuru şartları!

SED YARDIMI KAÇ ÇOCUĞA VERİLİR?

SED yardımı en fazla iki çocuğa verilmektedir.

Sosyal Eğitim Desteği aynı zamanda geçici ve sürekli olarak ikiye ayrılıyor. Geçici olan yardımlar yılda bir sefer veya birkaç defa verilmekte.

Sürekli yardımlar ise her ay için düzenli bir şekilde verilmektedir. Sürekli SED yardımları 1 yıllık sözleşmeyle yapılmaktadır. Ailenin ve çocuğun muhtaçlık durumu bittiği takdirde ödemeler sonlanır.

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