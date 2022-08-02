Devletten anne babalara 1611 liralık dev destek! E devlet üzerinden başvur, PTT’den paranı al! İşte dev yardımın başvuru şartları!

SED YARDIMI KAÇ ÇOCUĞA VERİLİR?

SED yardımı en fazla iki çocuğa verilmektedir.

Sosyal Eğitim Desteği aynı zamanda geçici ve sürekli olarak ikiye ayrılıyor. Geçici olan yardımlar yılda bir sefer veya birkaç defa verilmekte.

Sürekli yardımlar ise her ay için düzenli bir şekilde verilmektedir. Sürekli SED yardımları 1 yıllık sözleşmeyle yapılmaktadır. Ailenin ve çocuğun muhtaçlık durumu bittiği takdirde ödemeler sonlanır.