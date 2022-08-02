Devletten anne babalara 1611 liralık dev destek! E devlet üzerinden başvur, PTT’den paranı al! İşte dev yardımın başvuru şartları!

Devletten okuyan çocuğu olan anne babalara 1611 liralık eğitim desteği yapılıyor. Başvuru şartı olarak okuyan çocuğu ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteden birinde aktif olarak kayıtlı olması gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklar için yapılan para yardımı, binlerce ailenin yüzünü güldürüyor. SED yardımı olarak geçen eğitim desteği başvuru şartları 2022 aratılıyor. SED yardımı geçici ve sürekli olarak kendi içerisinde ikiye ayrılırken, yapılacak yardımın türüne bakanlık karar veriyor. SED desteği başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor. İşte SED desteği yardımı hakkında detaylar!