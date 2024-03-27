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Haberler Yaşam Devrim otomobilinin tasarımcısı yaşamını yitirdi: İşte hayat hikayesi!
Giriş Tarihi: 27.03.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 12:53

Devrim otomobilinin tasarımcısı yaşamını yitirdi: İşte hayat hikayesi!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD) çalışan, TCDD İnşaat Dairesi Başkanlığı görevinde bulunan ve Devrim otomobilinin kaporta üretim ekibinde yer alan yüksek mimar mühendis Gündüz Sait Güngen, 99 yaşında hayata gözlerini kapadı. Güngen'in, 1961 yılında üretilen Devrim otomobilinin amblemini ve 'Devrim' yazısını son anda tasarlayıp, araca monte ettiği ortaya çıktı. Büyük üzüntü yaşayan Lale Güngen Çakmak, babasını şu sözlerle anlattı

DHA
Devrim otomobilinin tasarımcısı yaşamını yitirdi: İşte hayat hikayesi!

İstiklal Savaşı gazilerinden Mehmet Adil Güngen'in oğlu Gündüz Sait Güngen, 19 yaşında TCDD'nin bursluluk sınavını kazanarak üniversite eğitimi için ABD'ye gitti. Yüksek mimar mühendis olarak Türkiye'ye dönen Güngen, vatani görevini yaptıktan sonra bursunu ödeyebilmek için TCDD'de işe başladı. Güngen, uzun yıllar çalıştığı TCDD'de İnşat Dairesi Başkanlığı görevine kadar yükseldi.

Devrim otomobilinin tasarımcısı yaşamını yitirdi: İşte hayat hikayesi!

Gündüz Sait Güngen, TCDD'den sonra ilk Sivil Havacılık Genel Müdürü oldu, ardından ODTÜ Mimarlık Fakültesi kurucu öğretim üyeliği görevinde bulundu, birçok öğrenci yetiştirdi. Güngen, 15 Mayıs 1961'de dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla, Eskişehir Demiryolu Fabrikası'nda, 129 günde üretilen Devrim otomobilinin kaporta ekibinde yer aldı.

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Devrim otomobilinin tasarımcısı yaşamını yitirdi: İşte hayat hikayesi!

Devrim otomobilinin 4 prototipini yapan 24 mühendisten biri olan 2 çocuk babası Güngen, 15 Mart'ta 99 yaşında hayatını kaybetti. Güngen, ailesi, yakınları ve çok sayıda kişinin katıldığı törenle Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Güngen'in vasiyeti üzerine cenazede tabutunun üzerine Türk bayrağı örtüldü.

Devrim otomobilinin tasarımcısı yaşamını yitirdi: İşte hayat hikayesi!

'15 GÜN GECİKMELİ EKİBE KATILMIŞ'
Cenaze işlemleri için Dubai'den gelen otel işletmecisi Lale Güngen Çakmak, babasının en önemli başarılarından birinin Devrim otomobili ekibinde yer alması olduğunu söyledi. Çakmak, "1961 senesinin Mayıs ayında, Cemal Gürsel demiş ki; 'Herkes uzaya adam gönderiyor, biz de kendi otomobilimizi yapacak teknik yeterlilik var mı? Bunu bir araştırın.' O zamanın Ulaştırma Bakanı Orhan Mersinli de hem eğitim hem teknoloji hem imkanlar açısından bunu Devlet Demiryollarında yapabileceklerini düşünmüş. Kimi 750 bin diyormuş, kimi 900 bin böyle bir ödenekle çalışmaya başlamışlar Devrim'i yapmak için.

Devrim otomobilinin tasarımcısı yaşamını yitirdi: İşte hayat hikayesi!

O zaman Devlet Demiryollarının mimari ofisinde 6 kişi varmış. Babam da o süreçte ODTÜ'de ders verdiği için ve sınav dönemi; başka bir arkadaşının Eskişehir'e gitmesini önermiş. İlk ekip Eskişehir'de çalışmaya başlıyor. 15 gün sonra babama 'sen de git' diyorlar, onun da sınavları bitmiş oluyor, 15 gün gecikmeli olarak Eskişehir'deki ekibe katılıyor" dedi.

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