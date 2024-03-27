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Devrim otomobilinin tasarımcısı yaşamını yitirdi: İşte hayat hikayesi!
Giriş Tarihi: 27.03.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
12:53
Devrim otomobilinin tasarımcısı yaşamını yitirdi: İşte hayat hikayesi!
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD) çalışan, TCDD İnşaat Dairesi Başkanlığı görevinde bulunan ve Devrim otomobilinin kaporta üretim ekibinde yer alan yüksek mimar mühendis Gündüz Sait Güngen, 99 yaşında hayata gözlerini kapadı. Güngen'in, 1961 yılında üretilen Devrim otomobilinin amblemini ve 'Devrim' yazısını son anda tasarlayıp, araca monte ettiği ortaya çıktı. Büyük üzüntü yaşayan Lale Güngen Çakmak, babasını şu sözlerle anlattı