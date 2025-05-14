2025 DGS ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman başlıyor? DGS başvuru tarihleri belli oldu!

2025 DGS başvuru ve sınav tarihleri, sınava girmeyi planlayan binlerce adayın gündeminde yer almaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak olan başvuruların ne zaman başlayacağı merakla bekleniyordu. 2025 yılı için DGS başvuru sürecinin başlayacağı tarih sonunda açıklandı. Peki, 2025 DGS başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...