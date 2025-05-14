Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 2025 DGS ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman başlıyor? DGS başvuru tarihleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:49 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 23:49

2025 DGS ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman başlıyor? DGS başvuru tarihleri belli oldu!

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen iki yıllık ön lisans mezunlarının gündemindeki yerini koruyor. Her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen DGS için başvuru süreci sınav öncesinde başlıyor. Adaylar, sınav tarihine hazırlanırken bir yandan da başvuru takvimini yakından takip ediyor. Peki, 2025 yılı DGS başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak?

2025 DGS ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman başlıyor? DGS başvuru tarihleri belli oldu!

2025 DGS başvuru ve sınav tarihleri, sınava girmeyi planlayan binlerce adayın gündeminde yer almaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak olan başvuruların ne zaman başlayacağı merakla bekleniyordu. 2025 yılı için DGS başvuru sürecinin başlayacağı tarih sonunda açıklandı. Peki, 2025 DGS başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...

2025 DGS ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman başlıyor? DGS başvuru tarihleri belli oldu!

2025 DGS BAŞVURU TAKVİMİ AÇIKLANDI

ÖSYM, 2025 yılına ait Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru takvimini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, DGS başvuruları 21 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak ve adaylar 2 Haziran 2025 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise geç başvuru günü 13 Haziran 2025 olarak belirlendi. Geç başvurular, 13 Haziran saat 23.59'a kadar sistem üzerinden alınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2025 DGS ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman başlıyor? DGS başvuru tarihleri belli oldu!

2025 DGS BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, adayların işlemlerini pratik şekilde tamamlayabilmesi için dijital ortamda sunuldu. Başvurular, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılabileceği gibi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nin (AİS) mobil uygulaması kullanılarak da gerçekleştirilebilecek. Dileyen adaylar, başvuru sürecini ÖSYM başvuru merkezlerinden de tamamlayabilecek.

2025 DGS ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman başlıyor? DGS başvuru tarihleri belli oldu!

2025 DGS NE ZAMAN?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavı 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

2025 DGS ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman başlıyor? DGS başvuru tarihleri belli oldu!

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.