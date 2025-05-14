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2025 DGS ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman başlıyor? DGS başvuru tarihleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
23:49
2025 DGS ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman başlıyor? DGS başvuru tarihleri belli oldu!
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen iki yıllık ön lisans mezunlarının gündemindeki yerini koruyor. Her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen DGS için başvuru süreci sınav öncesinde başlıyor. Adaylar, sınav tarihine hazırlanırken bir yandan da başvuru takvimini yakından takip ediyor. Peki, 2025 yılı DGS başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak?