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Haberler Yaşam DGS BAŞVURULARI BAŞLIYOR! Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 07:46 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 07:46

DGS BAŞVURULARI BAŞLIYOR! Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Önlisans eğitimlerini lisans seviyesine taşımak isteyen adayların katılım gösterdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sürüyor. Her yıl yalnızca bir kez düzenlenen bu sınavın 2025 oturumu için başvuru sürecine dair detaylar araştırılıyor. DGS'ye girmek isteyen adaylar, başvuruların ne zaman başlayacağını, nasıl yapılacağını ve başvuru ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. 2025 DGS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.Peki, DGS 2025 başvuruları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

DGS BAŞVURULARI BAŞLIYOR! Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen adaylar, 2025 DGS başvuru sürecine dair detayları araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan başvuru kılavuzu ile birlikte başvuru tarihleri, şartları ve ücret bilgileri netleşecek. Sınava katılmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, 2025 DGS başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? İşte merak edilen ayrıntılar ve ÖSYM AİS ekranı...

DGS BAŞVURULARI BAŞLIYOR! Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2025 DGS BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre netleşti.

Bu yıl DGS başvuruları 21 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak ve 2 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Başvurusunu son tarihe kadar tamamlayamayan adaylar için geç başvuru işlemleri ise 13 Haziran 2025, saat 23:59'a kadar kabul edilecek.

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DGS BAŞVURULARI BAŞLIYOR! Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2025 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2025 DGS başvuru kılavuzu yayımlandığında, başvuru ücretine dair detaylar netleşecektir. Geçtiğimiz yıl, yani 2024 DGS sınavı için başvuru ücreti 590 TL olarak belirlenmişti.

Başvuru ücretleri, ÖSYM'nin e-Ödemeler sistemi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırılabilecektir.

DGS BAŞVURULARI BAŞLIYOR! Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2025 DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden online olarak yapılacaktır. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini hızlı ve kolay şekilde tamamlayabilirler.

DGS BAŞVURULARI BAŞLIYOR! Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2025 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS sınavı, 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta ÖSYM üzerinden adaylara sunulacak. Ardından yayımlanan kılavuzla beraber tercih süreci başlayacak.