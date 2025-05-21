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DGS BAŞVURULARI BAŞLIYOR! Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 07:46
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
07:46
DGS BAŞVURULARI BAŞLIYOR! Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Önlisans eğitimlerini lisans seviyesine taşımak isteyen adayların katılım gösterdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sürüyor. Her yıl yalnızca bir kez düzenlenen bu sınavın 2025 oturumu için başvuru sürecine dair detaylar araştırılıyor. DGS'ye girmek isteyen adaylar, başvuruların ne zaman başlayacağını, nasıl yapılacağını ve başvuru ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. 2025 DGS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.Peki, DGS 2025 başvuruları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?