DGS BAŞVURULARI BAŞLIYOR! Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen adaylar, 2025 DGS başvuru sürecine dair detayları araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan başvuru kılavuzu ile birlikte başvuru tarihleri, şartları ve ücret bilgileri netleşecek. Sınava katılmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, 2025 DGS başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? İşte merak edilen ayrıntılar ve ÖSYM AİS ekranı...