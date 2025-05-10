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Haberler Yaşam DGS 2025 DİKEY GEÇİŞ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile DGS başvuruları, ne zaman hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 10.05.2025 09:03 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 16:11

DGS 2025 DİKEY GEÇİŞ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile DGS başvuruları, ne zaman hangi tarihte yapılacak?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru tarihleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. Mayıs ayı sonunda başlayacak başvuru sürecine ilişkin detaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzu ile netleşecek. DGS; ön lisans mezunlarının, lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan bir sınav olup, sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülüyor. Peki, 2025 DGS başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte?

DGS 2025 DİKEY GEÇİŞ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile DGS başvuruları, ne zaman hangi tarihte yapılacak?

2025 DGS için geri sayım başladı. ÖSYM, sınav takvimini duyurdu ve tarih netleşti. Ön lisans mezunlarının lisans eğitimine geçişini sağlayan sınav, sayısal ve sözel oturumlardan oluşuyor. Peki, DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, sınav ne zaman? İşte detaylar...

DGS 2025 DİKEY GEÇİŞ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile DGS başvuruları, ne zaman hangi tarihte yapılacak?

2025 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
DGS başvuruları, 21 Mayıs ile 2 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru tarihi ise 13 Haziran 2025 olarak belirlendi. Bu tarihte başvuru yapacak adayların işlemlerini aynı gün saat 23:59'a kadar tamamlaması gerekiyor.

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DGS 2025 DİKEY GEÇİŞ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile DGS başvuruları, ne zaman hangi tarihte yapılacak?

DGS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin resmi internet adresi ais.osym.gov.tr üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

DGS 2025 DİKEY GEÇİŞ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile DGS başvuruları, ne zaman hangi tarihte yapılacak?

2025 DGS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

DGS 2025 DİKEY GEÇİŞ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile DGS başvuruları, ne zaman hangi tarihte yapılacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025-DGS sonuçları 11 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak.