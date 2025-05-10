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DGS 2025 DİKEY GEÇİŞ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile DGS başvuruları, ne zaman hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 10.05.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
16:11
DGS 2025 DİKEY GEÇİŞ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ: ÖSYM ile DGS başvuruları, ne zaman hangi tarihte yapılacak?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru tarihleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. Mayıs ayı sonunda başlayacak başvuru sürecine ilişkin detaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzu ile netleşecek. DGS; ön lisans mezunlarının, lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan bir sınav olup, sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülüyor. Peki, 2025 DGS başvuruları ne zaman, sınav hangi tarihte?