Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 10.09.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:56

DGS çocuk gelişimi taban puanları 2024: ÖSYM Çocuk Gelişimi DGS taban puanları ve kontenjanları nereden öğrenilir?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. DGS tercih tarihleri içerisinde başvurularını tamamlayacak adaylar bölüm araştırmalarına hız kazandırdı. O bölümler arasında çocuk gelişimi de var. DGS çocuk gelişimi taban puanları 2024 sorgulaması 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin gündeminde. Kılavuzla birlikte yapılacak başvurularda puan ve kontenjan sorgulaması gündemde. Peki; ÖSYM ile Çocuk Gelişimi DGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

DGS çocuk gelişimi taban puanları 2024: ÖSYM Çocuk Gelişimi DGS taban puanları ve kontenjanları nereden öğrenilir?

DGS çocuk gelişimi taban puanları ve kontenjanları ilgili bölüm öğrencilerinin gündemindeki yerini aldı. YÖK tarafından bildirilen kontenjanlar neticesinde yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek adaylar puan araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, Çocuk Gelişimi DGS taban puanları hakkında merak edilenler...

DGS çocuk gelişimi taban puanları 2024: ÖSYM Çocuk Gelişimi DGS taban puanları ve kontenjanları nereden öğrenilir?

2024 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç sisteminden öğrenilecek.

Sonuçların ardından adaylar tercihlere yönelecek.

DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DGS çocuk gelişimi taban puanları 2024: ÖSYM Çocuk Gelişimi DGS taban puanları ve kontenjanları nereden öğrenilir?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS 2024 sınav sonuçları ile yapılacak Dikey Geçiş tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. DGS taban puanları ile tercihte bulunacak adaylar kılavuzla birlikte araştırmalara hız kazandırıyor.

DGS çocuk gelişimi taban puanları 2024: ÖSYM Çocuk Gelişimi DGS taban puanları ve kontenjanları nereden öğrenilir?

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2024 DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı.

DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

Aday öğrenciler geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercihte bulunacak.

DGS çocuk gelişimi taban puanları 2024: ÖSYM Çocuk Gelişimi DGS taban puanları ve kontenjanları nereden öğrenilir?

DGS ÇOCUK GELİŞMİ TABAN PUANLARI 2024

Adaylar tercih sürecinde listelerini hazırlarken geçtiğimiz yılın DGS taban puanlarından yararlanabilirler.

İşte, 2023 DGS Çocuk Gelişmi bölümü taban puanları, sıralaması ve kontenjanları…

SON DAKİKA