Giriş Tarihi: 10.09.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
10:56
DGS çocuk gelişimi taban puanları 2024: ÖSYM Çocuk Gelişimi DGS taban puanları ve kontenjanları nereden öğrenilir?
Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. DGS tercih tarihleri içerisinde başvurularını tamamlayacak adaylar bölüm araştırmalarına hız kazandırdı. O bölümler arasında çocuk gelişimi de var. DGS çocuk gelişimi taban puanları 2024 sorgulaması 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin gündeminde. Kılavuzla birlikte yapılacak başvurularda puan ve kontenjan sorgulaması gündemde. Peki; ÖSYM ile Çocuk Gelişimi DGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?