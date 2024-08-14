DGS Hemşirelik Taban Puanları 2024: ÖSYM ve YÖK ile Hemşirelik DGS taban puanları ve kontenjanlar nereden sorgulanır?

DGS sınav sonuçları ÖSYM sisteminden öğrenilecek. Puanlarını alanlar dikey geçiş tercihi yapmak adına puanları ve kontenjanları kontrol edecek. 2024 DGS taban puanları ve kontenjanları kapsamında bölüm bölüm sorgulanan puanlar hemşirelik için de gündemde.DGS Hemşirelik taban puanları 2024, kontenjanları ve başarı sıralaması sorgulanıyor. İşte 2024 DGS Hemşirelik taban puanları güncel liste...