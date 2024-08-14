Giriş Tarihi: 14.08.2024 08:22
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
08:22
DGS Hemşirelik Taban Puanları 2024: ÖSYM ve YÖK ile Hemşirelik DGS taban puanları ve kontenjanlar nereden sorgulanır?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 14 Ağustos günü ÖSYM ile adayların erişimine açılıyor. Dikey geçiş tercihlerini yapmaya hazırlanan adaylar önlisans bölümlerini lisansa tamamlamak için listelerini hazırlayacak. Bölüm bölüm araştırılan puanlar arasında Hemşirelik DGS taban puanları da var. 2 yıllık sağlık bölümlerini tamlayacaklar DGS hemşirelik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları noktasında araştırmalara hız kazandırdı. Peki, 2024 DGS hemşirelik taban puanları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte detaylar...