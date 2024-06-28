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DGS ne zaman, saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor 2024? ÖSYM kılavuzu ile DGS sınavı kaç dakika, kaç soru var?
Giriş Tarihi: 28.06.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
18:33
DGS ne zaman, saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor 2024? ÖSYM kılavuzu ile DGS sınavı kaç dakika, kaç soru var?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavı 30 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince organize edilen sınav öncesi heyecan dorukta. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak veya açık öğretimden örgün öğretime geçmek isteyen adaylar "DGS saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor?" sorularına yanıt arıyor. Son kontrollerin yapıldığı sınav öncesi 2024 DGS sınavı kaç dakika, kaç soru araştırılıyor. Peki, DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek, sınav süresi ne kadar? İşte, ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama…