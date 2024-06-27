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DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA-SORGULA EKRANI: DGS sınav yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
19:06
DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA-SORGULA EKRANI: DGS sınav yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?
Bu hafta sonu uygulanacak olan Dikey Geçiş Sınavı için DGS sınav giriş belgesi araştırmaları gündemde. Sınava girecek adaylar için heyecan devam ederken sınav öncesi hazırlıklarına devam öğrenciler DGS sınav giriş belgesi sorgulamasına başladı. İki yıllık ön lisans bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine tamamlamak isteyen öğrenciler 30 Haziran'da düzenlenecek sınavda 50 sözel 50 sayısal olarak toplamda 100 soruyu cevaplayacak. Peki DGS sınav yerleri açıkladı mı, nereden ve nasıl öğrenilir? DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı