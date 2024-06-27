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Giriş Tarihi: 27.06.2024 19:06 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 19:06

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA-SORGULA EKRANI: DGS sınav yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

Bu hafta sonu uygulanacak olan Dikey Geçiş Sınavı için DGS sınav giriş belgesi araştırmaları gündemde. Sınava girecek adaylar için heyecan devam ederken sınav öncesi hazırlıklarına devam öğrenciler DGS sınav giriş belgesi sorgulamasına başladı. İki yıllık ön lisans bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine tamamlamak isteyen öğrenciler 30 Haziran'da düzenlenecek sınavda 50 sözel 50 sayısal olarak toplamda 100 soruyu cevaplayacak. Peki DGS sınav yerleri açıkladı mı, nereden ve nasıl öğrenilir? DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA-SORGULA EKRANI: DGS sınav yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan DGS için geri sayım başladı. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katılacağı sınavın giriş yerleri sorgulanmaya başladı. Peki, 2024 DGS sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA-SORGULA EKRANI: DGS sınav yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

DGS NE ZAMAN?
ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte DGS sınav tarihi belli oldu. Buna göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

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DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA-SORGULA EKRANI: DGS sınav yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

DSG SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Dikey Geçiş Sınavı'na (2024-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini 13 Haziran 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA-SORGULA EKRANI: DGS sınav yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

DGS SINAV YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA-SORGULA EKRANI: DGS sınav yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

DİKEY GEÇİŞ SINAVI PUAN HESAPLAMA
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacak.
Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.

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