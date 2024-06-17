DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | DGS sınav yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl bakılır?

DİKEY GEÇİŞ SINAVI PUAN HESAPLAMA

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacak.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.