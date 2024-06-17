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Haberler Yaşam DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | DGS sınav yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl bakılır?
Giriş Tarihi: 17.06.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 16:54

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | DGS sınav yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl bakılır?

Bu yıl 30 Haziran'da uygulanacak olan Dikey Geçiş Sınavı için DGS sınav giriş belgesi araştırmaları başladı. Sınava girecek adaylar için heyecan devam ederken sınav öncesi hazırlıklarına devam öğrenciler sınava girecekleri yerleri araştırmaya başladı. İki yıllık ön lisans bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine tamamlamak isteyen öğrenciler 30 Haziran'da düzenlenecek sınavda 50 sözel 50 sayısal olarak toplamda 100 soruyu cevaplayacak. Peki DGS sınav yerleri açıkladı mı, nereden ve nasıl öğrenilir? DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | DGS sınav yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl bakılır?

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan DGS için geri sayım başladı. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katılacağı sınavın giriş yerleri sorgulanmaya başladı. Peki, 2024 DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | DGS sınav yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl bakılır?

DGS NE ZAMAN?
ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte DGS sınav tarihi belli oldu. Buna göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

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DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | DGS sınav yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl bakılır?

DSG SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI
30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Dikey Geçiş Sınavı'na (2024-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini 13 Haziran 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

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DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | DGS sınav yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl bakılır?

DİKEY GEÇİŞ SINAVI PUAN HESAPLAMA
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacak.
Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | DGS sınav yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl bakılır?

DGS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
Sınavın soru sayıları ise 50 sözel 50 sayısal olarak toplamda 100 soru ve 135 dakika olarak sınav süresi belirlenmiştir.
Her iki bölüm içinde onar tane mantık sorusu bulunmaktadır.
Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.

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