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DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | DGS sınav yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl bakılır?
Giriş Tarihi: 17.06.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
16:54
DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | DGS sınav yerleri açıklandı mı, nereden ve nasıl bakılır?
Bu yıl 30 Haziran'da uygulanacak olan Dikey Geçiş Sınavı için DGS sınav giriş belgesi araştırmaları başladı. Sınava girecek adaylar için heyecan devam ederken sınav öncesi hazırlıklarına devam öğrenciler sınava girecekleri yerleri araştırmaya başladı. İki yıllık ön lisans bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine tamamlamak isteyen öğrenciler 30 Haziran'da düzenlenecek sınavda 50 sözel 50 sayısal olarak toplamda 100 soruyu cevaplayacak. Peki DGS sınav yerleri açıkladı mı, nereden ve nasıl öğrenilir? DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı