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Giriş Tarihi: 09.09.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 15:24

DGS SONUÇ EKRANI! ÖSYM sınav takviminde duyurdu! DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü binlerce adayın katılımı ile tamamlandı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıla tamamlayarak lisans mezunu olmak isteyen adaylar uzun süredir sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM sınav takviminde yeni DGS sonuç tarihini duyurdu. 300 bini aşkın öğrenci sonuçları Eylül ayında öğrenecek. Akabinde ise tercih işlemleri başlayacak. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

DGS SONUÇ EKRANI! ÖSYM sınav takviminde duyurdu! DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları için heyecanlı bekleyişte kritik haftaya giriş yapıldı. 30 Haziran'da uygulanan Dikey Geçiş Sınavı sonuçları bu hafta erişime açılacak. İki ayı aşkın süredir sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar DGS sonuç ekranı başında kontrollerini sıklaştırdı. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

DGS SONUÇ EKRANI! ÖSYM sınav takviminde duyurdu! DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM sınav takviminde DGS sınav sonuçları açıklanma tarihi işaretlendi.

Buna göre DGS sonuçları 13 Eylül 2024 tarihinde ilan edilecek.

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DGS SONUÇ EKRANI! ÖSYM sınav takviminde duyurdu! DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS SONUÇ EKRANI! ÖSYM sınav takviminde duyurdu! DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Ancak DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Dolayısıyla 2024 DGS tercih tarihleri de belli olmadı.

DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra tercih tarihleri başta olmak üzere sürece ilişkin tüm detaylar kılavuzda yer alacak.

DGS SONUÇ EKRANI! ÖSYM sınav takviminde duyurdu! DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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