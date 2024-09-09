Giriş Tarihi: 09.09.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
15:24
DGS SONUÇ EKRANI! ÖSYM sınav takviminde duyurdu! DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü binlerce adayın katılımı ile tamamlandı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıla tamamlayarak lisans mezunu olmak isteyen adaylar uzun süredir sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM sınav takviminde yeni DGS sonuç tarihini duyurdu. 300 bini aşkın öğrenci sonuçları Eylül ayında öğrenecek. Akabinde ise tercih işlemleri başlayacak. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...